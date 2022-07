Album został wyprodukowany przez Adama Theina, z którym Joe Keery współpracował przy debiutanckiej solowej płycie Djo z 2019 roku, "Twenty Twenty". Aktor chcąc promować swój nowy singel wpadł na niecodzienny pomysł, zachęcając swoich fanów do dzwonienia na infolinię, gdzie mogli usłyszeć fragmenty utworu ( posłuchaj! ).

Zanim Keery zdecydował się na solową karierę muzyczną był częścią chicagowskiego zespołu rockowego Post Animal, ale w 2019 rozstał się z grupą ze względu na swoje aktorskie zobowiązania. I choć z roku na rok jego aktorski grafik stawał się coraz bardziej napięty, z muzyki nigdy nie zamierzał rezygnować. Nie zraziła go nawet potencjalna łatka gwiazdy "Stranger Things", która postanowiła zaistnieć na arenie muzycznej.

"To trudne, zdawałem sobie sprawę z jakiego miejsca wychodzę. Dlatego musiałem się upewnić, że muzyka, którą tworzę, jest czymś, z czego jestem naprawdę dumny i co może wytrzymać krytykę. Robię to tylko dlatego, że chcę to robić. Kocham muzykę i wszystko co jest z nią związane. Przy tym jestem otwarty na krytykę, jeśli ktoś ma jakieś uwagi, pomysły - może śmiało do mnie napisać. Mam to szczęście, że aktorstwo jest moją codzienną pracą, za którą dostaję wynagrodzenie, dzięki temu mogę tworzyć muzykę dla przyjemności, pisać kiedy chcę, nagrywać kiedy chcę i mieć nadzieję, że ludziom się to spodoba" - przyznał w wywiadzie dla "DIY".

Wideo Djo - Gloom (Official Audio)

Gwiazdy "Stranger Things" w muzyce

Keery nie jest jedyną gwiazdą popularnego serialu, która zdradziła swoje muzyczne talenty. Serialowy Mike, Finn Wolfhard, w 2018 roku wydał EP-kę "Scout" z nieistniejącą już grupą rockową Calpurnia. Niedawno również Maya Hawke zaprezentowała teledysk do utworu "Therese", który zapowiada jej drugi album "MOSS".

