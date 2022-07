Przypomnijmy, że 28. edycja Pol'and'Rock Festival odbędzie się w dniach 4-6 sierpnia w Czaplinku (lotnisko Broczyno). Jest to miasto w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, położone między jeziorami Drawsko i Czaplino. To kolejna nowa lokalizacja imprezy - ubiegłoroczna edycja zorganizowana została na terenie byłego lotniska Makowice-Płoty (woj. zachodniopomorskie). Zgodnie z ówczesnymi obostrzeniami bawiło się wówczas 20 tys. osób.



Wcześniej (w latach 2004-2019) impreza odbywała się w Kostrzynie nad Odrą w woj. lubuskim. Z powodu pandemii koronawirusa w 2020 r. zorganizowano internetową odsłonę w warszawskim studiu pod hasłem Najpiękniejsza Domówka Świata.

Poprzednie lokalizacje - pod hasłem Przystanek Woodstock - to Czymanowo nad Jeziorem Żarnowieckim (1995), Szczecin (1996) i Żary (1997-1999, 2001-2003). W 2000 r. odbył się Dziki Przystanek Woodstock w Lęborku (oficjalne wydarzenie zostało odwołane po protestach części mieszkańców miasteczka).

"Kończymy już wszystko budować i od wtorku będziecie mogli dotknąć Najpiękniejszego Festiwalu Świata. Nie tylko Wy, jak to wynikało z maili do ZBC w Antyradiu, tak bardzo czekacie na rozpoczęcie Festiwalu, bo zapewniam Was, że wszyscy, którzy go tworzą, Fundacja i każda firma, która razem z nami przygotowuje się do tego wielkiego wydarzenia, czekamy z utęsknieniem, ponieważ po dwóch latach nareszcie możemy zaprosić Was ponownie na otwartą formułę Najpiękniejszego Festiwalu Świata" - podkreśla Jurek Owsiak w najnowszym wpisie na Facebooku.

Dowiadujemy się, że stanęła już Duża Scena, namiot Akademii Sztuk Przepięknych, która będzie też Małą Sceną, oraz zaplecze.

"Słoneczniki otworzyły się przepięknie w stronę słońca i już tylko czekają, aby unieść je w rękach podczas składania naszej przysięgi i aby także towarzyszy nam do ostatnich minut Festiwalu. Muzyka, która jest niezwykle ważna, ale - już powiedzieliśmy sobie to dawno - nie najważniejsza, jest w tym roku wyjątkowa i jestem pewien: pełna niespodzianek, zaskoczeń i niewiadomych" - pisze Owsiak.

Zwrócił on uwagę, że tak jak wiele innych festiwali, Pol'and'Rock dotknęły zmiany składu wymuszone przez choroby (główna gwiazda Limp Bizkit odwołała europejską trasę ze względu na stan zdrowia lidera Freda Dursta).

"Takie kłopoty nas dotknęły, ale jestem przekonany, że wszystkiemu temu zaradziliśmy najlepiej, jak mogliśmy, a nawet - według wielu Waszych opinii - te zmiany wyszły tylko na dobre. Przywitamy Was z otwartymi ramionami, chcemy, abyście się wyluzowali, zostawili wszystkie swoje kłopoty, zmartwienia, troski i abyśmy na te kilka festiwalowych dni po raz kolejny stworzyli wspaniałe, lubiące się, szanujące społeczeństwo obywatelskie. Dbajmy o siebie, pomagajmy sobie. Będziemy na Festiwalu mówili o ważnych sprawach, będziemy na Festiwalu rozmawiali o Polsce, Europie i świecie, będziemy zadawali sobie różne, czasami trudne pytania i oczekiwali od naszych gości prawdziwych, szczerych odpowiedzi. Przeżyjcie ten Festiwal w 100%" - apeluje szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

"I na koniec, wszyscy razem tworzymy ten Festiwal, więc wszyscy o niego dbajmy. Posprzątajmy po sobie, bądźmy kulturalni, co znajdziemy, to oddajmy, co zgubimy, poszukajmy i jedno, dla którego nie ma absolutnie przebaczenia - to wszelkiego rodzaju używki, narkotyki, dopalacze, nawet niech nikt nie próbuje, a wszyscy, którzy kochają ten Festiwal, niech w żadnym wypadku nie zgadzają się na ich wprowadzenie na festiwalowe pole. Kochamy Was, czekamy na Was, Wy także nam dajecie siłę, aby w tym całym bałaganie znaleźć to wspaniałe, przyjacielskie, rodzinne ukojenie w festiwalowym rytmie" - dodał na koniec Jurek Owsiak.

Pol'and'Rock Festival 2022 - kto zagra?

Wśród zagranicznych gwiazd są m.in. Clutch, Gwar, Wolf Alice, Tagada Jones, King Gizzard & The Lizard Wizard, Fun Lovin' Criminals, Stake, Jinjer, Fiddler's Green, Ferocious Dog, Laura Cox, Dirty Shirt (laureat Złotego Bączka, nagrody woodstockowej publiczności) oraz Skindred.Rodzimą scenę na Pol'and'Rock 2022 reprezentować będą Voo Voo, Strachy Na Lachy, Kwiat Jabłoni ( posłuchaj! ), Organek, Luxtorpeda, Me And That Man, Spięty, Kashell, Dagadana, Kirszenbaum, House Of Death, Psy Wojny, Uliczny Opryszek, Blenders, Gutek, Sztywny Pal Azji i Piotr Bukartyk. Zagrają również laureaci eliminacji: Żurkowski, Dziwna Wiosna ( sprawdź! ), Pull the Wire, Dance Like Dynamite, Gorgonzolla, Trangresja, Stach Bukowski, Makiwara i Criminal Tango.

Na Akademii Sztuk Przepięknych pojawią się m.in. aktorzy Barbara Kurdej-Szatan i Marcin Dorociński, pisarz Jakub Żulczyk, Krzysztof Sokołowski (wokalista grupy Nocny Kochanek), dziennikarka Jagoda Grondecka oraz twórcy filmu "Johnny" o nieżyjącym już ks. Janie Kaczkowskim, gościu ASP w 2015 r.

W Makowicach w 2021 r. wystąpili m.in. Dżem, Pidżama Porno, Kasia Kowalska, Tabu, Kroke, Vavamuffin, Łona i Webber & The Pimps, Renata Przemyk, Raz Dwa Trzy, Łydka Grubasa, Hańba!, Bokka czy Dubioza Kolektiv.

Na Akademii Sztuk Przepięknych odbyły się spotkania z m.in. podróżniczką Elżbietą Dzikowską, Przemkiem Kossakowskim i ekipą programu "Down the Road", pilotem Łukaszem Czepielą, aktywistką Martą Lempert ze Strajku Kobiet, aktorami Andrzejem Chyrą i Arkadiuszem Jakubikiem. Nocne koncerty na ASP dali m.in. Kapela ze Wsi Warszawa, Tides From Nebula, EABS i Trupa Trupa.

