"Stranger Things": Przebój Kate Bush w stylu Metalliki hitem sieci

1 lipca w Netfliksie pojawił się finał czwartego sezonu "Stranger Things". W ostatnim odcinku serii usłyszeliśmy wielki przebój grupy Metallica - "Master of Puppets". W serialu gitarowe solo zagrał Eddie Munson (w tej roli Joseph Quinn).

"Stranger Things": Nowa popularność Kate Bush i Metalliki

Wcześniej produkcja przyniosła nieoczekiwany wzrost popularności piosenki "Running Up That Hill" autorstwa Kate Bush. Jak obliczono, w ciągu jednego dnia w serwisie Spotify był słuchana średnio 700 tys. razy, co uczyniło ją najczęściej odtwarzanym utworem w tym serwisie.

Na fali popularności serialu popularny youtuber Anthony Vincent przygotował mashup "Running Up That Hill" w stylu grupy Metallica. Do współpracy zaprosił metalowego gitarzystę Matta Heafy'ego, lidera grupy Trivium (na jej twórczość Metallica mocno odcisnęła swój wpływ), i kanadyjskiego youtubera Steve'a Terreberry'ego.

"Wyszło niesamowicie! Dzięki za zaproszenie" - napisał w komentarzu Matt Heafy.

Kanał Vincenta ma prawie 3,5 mln subskrybentów. Ponad 1,1 mln odsłon ma jego wideo, w którym zagrał "Master of Puppets" w 50 stylach. Najpopularniejsze nagrania youtubera to "Dark House" Katy Perry i "In The End" Linkin Park w 20 stylach (oba po 23 mln odsłon).



Nagły wzrost popularności wydanego w 1985 roku singla "Running Up That Hill" zaczął przynosić Kate Bush znaczące finansowe korzyści. Według medialnych wyliczeń artystka zarabia dzięki niemu ponoć 250 tys. funtów tygodniowo.

Z kolei "Master of Puppets" pochodzi z trzeciej płyty Metalliki o tym samym tytule. Krążek ukazał się w 1986 roku i okazał się ostatnim nagranym wraz z tragicznie zmarłym basistą Cliffem Burtonem. Utwór do dziś jest grany przez zespół na koncertach.