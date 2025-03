18 stycznia w Musicians Hall of Fame and Museum w Nashville odbyła się aukcja pamiątek związanych z Bobem Dylanem . Wydarzenie, organizowane przez prestiżowy dom aukcyjny Julien’s Auctions, zgromadziło fanów artysty i kolekcjonerów. Pod młotek trafiło 60 przedmiotów, w tym m.in. ręcznie napisany tekst “Blowin’ in the Wind”, elektryczna gitara, harmonijka z autografem oraz obrazy malowane przez muzyka. Łączna suma uzyskana ze sprzedaży wyniosła 1,5 mln dolarów .

Chalamet podziękował na Instagramie swoim współpracownikom, oznaczając m.in. Elle Fanning, Monicę Barbaro oraz samego Dylana. Jego stylizacja na zdjęciu wyraźnie nawiązuje do kultowego wizerunku muzyka. Filmowa biografia Dylana miała swoją premierę w grudniu ubiegłego roku, a Chalamet za swoją kreację zdobył nagrodę SAG Award oraz nominacje do Oscara i Złotego Globu.

Bob Dylan to jedna z najważniejszych postaci w historii muzyki. Laureat Nagrody Nobla, 10 statuetek Grammy, Oscara i Złotego Globu, był nie tylko artystą, ale także głosem pokolenia. Jego utwory, takie jak “Blowin’ in the Wind” czy “Like a Rolling Stone”, stały się hymnami społecznych i politycznych przemian. Jego dorobek pozostaje inspiracją dla kolejnych pokoleń, co potwierdza zainteresowanie zarówno jego twórczością, jak i osobistymi pamiątkami.