W nadchodzących odcinkach Przesłuchań w ciemno zobaczymy m.in. Lenę Tylus . Młoda wokalistka zaśpiewała "Someone You Loved” z repertuaru Lewisa Capaldiego i odwróciła wszystkie trzy fotele. Mimo sukcesu nie mogła powstrzymać łez, bo "nie udało jej się zaśpiewać tak, jak sobie zaplanowała".

"Usłyszałam, jak się zdenerwowałaś, bo zobaczyłaś nas i te emocje, i po prostu zablokowało ci gardło. Jak próbowałam w 'Buffo' z tancerki przeobrazić się w wokalistkę, nikt wtedy nie brał mnie na serio. Ja próbowałam cały czas. Stawałam przed Józefowiczem, Stokłosą (…) Mikrofon tak mi się trząsł, że gdy dochodziło do tych górnych dźwięków, nigdy ich nie zaśpiewałam (…) Kiedy zobaczyłam, jak się zdenerwowałaś, pomyślałam: 'Boże, ja ją tak czuję, bo dokładnie to samo przez wiele lat przechodziłam'" - mówiła artystka ze łzami w oczach.

"Wielki świat stoi przed tobą otworem. My wszyscy się odwróciliśmy, bo słyszymy, że masz w gardle takiego zwierzaka, że to zaśpiewasz. Tylko troszkę więcej wiary w siebie. Ja, która nigdy nie miałam żadnej wiary i cały czas walczę ze sobą, przekazuję to tobie, bo widzę, jak ważne jest w tym zawodzie, żeby uwierzyć - nie myśleć o tym wszystkim, co dzieje się dookoła, i po prostu śpiewać" - powiedziała.