1 lipca w Netfliksie pojawił się finał czwartego sezonu "Stranger Things". W ostatnim odcinku serii usłyszeliśmy wielki przebój Metalliki, pt. "Master of Puppets".

Wcześniej produkcja przyniosła nieoczekiwany wzrost popularności piosenki "Running Up That Hill" autorstwa Kate Bush. Użytkownicy Spotify odtwarzają piosenkę nawet kilkaset tysięcy razy dziennie. Jak obliczono, w ciągu jednego dnia jest ona słuchana średnio 700 tys. razy, co uczyniło ją najczęściej odtwarzanym utworem w tym serwisie.

Osoba z bliskiego otoczenia Bush donosi tymczasem na łamach "The Sun", że nagły wzrost popularności wydanego w 1985 roku singla zaczął przynosić jej finansowe korzyści. I to niemałe - artystka zarabia dzięki niemu ponoć 250 tys. funtów tygodniowo i tym samym jest bliska zarobienia okrągłego miliona funtów.

"Kate jest na dobrej drodze do zdobycia siedmiocyfrowej sumy. Posiada wszelkie licencje i prawa do piosenki, którą sama napisała. To oczywiste, że cały zysk idzie na jej konto" - ujawnia źródło pisma.

Czy podobny sukces czeka członków zespołu Metallica? Mocno w to wierzymy!

"Master of Puppets" pochodzi z trzeciej płyty zespołu o tym samym tytule. Krążek ukazał się w 1986 roku i okazał się ostatnim nagranym wraz z tragicznie zmarłym Cliffem Burtonem. Utwór do dziś jest grany przez zespół na koncertach.

