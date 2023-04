Do największych przebojów sanah należą piosenki "Szampan", "kolońska i szlugi" czy "Ale jazz!". Choć ma zaledwie 25 lat, to na swoim koncie naprawdę pokaźną liczbę piosenek i duetów z największymi artystami. Poza tym na jej koncerty przychodzą tłumy, a jej nagrania biją rekordy w serwisach streamingowych.

W w ramach trasy "Uczta nad ucztami" sanah zaprosiła fanów na trzy duże koncerty stadionowe - 15 sierpnia na Stadionie Śląskim w Chorzowie i 8 września na Polsat Plus Arenie w Gdańsku, a także na PGE Narodowym w Warszawie (22 września).

"Tak tak tak marzenia się spełniają!!!" - napisała, publikując wideo w którym widać ją przejeżdżającą samochodem obok areny w stolicy.

sanah jak Marilyn Monroe w klipie do "Marcepan"

W sieci zadebiutowała nowa piosenka wokalistki, pojawił się także klip. W produkcji widzimy niemal jak zawsze, wystylizowaną na dawne czasy sanah, która tańczy w otoczeniu tancerzy.

Nietrudno nie zauważyć, że teledysk inspirowany jest filmem "Mężczyźni wolą blondynki" z udziałem Marilyn Monroe. sanah pojawia się w podobnym otoczeniu co legendarna aktorka, gdy wykonywała utwór "Diamond's Are A Best Girls Friend".

"Malboro palić chciał, w moim aucie. Fora ze dwora, baj baj. A w głowie miał tylko śmieciowe żarcie" - śpiewa w utworze piosenkarka.

Zobacz klip do "Marcepanu"!

Clip sanah Marcepan

sanah śpiewa wiersze i podbija polską scenę

Na ostatnim spotkaniu z fanami gwiazda wyznała, że jej nowy album nie ukaże się na pewno przed ostatnimi koncertami trasy "Uczta nad Ucztami". Tymczasem 25 listopada 2022 roku ukazała się płyta " sanah śpiewa poezyje". Album zawiera 10 wierszy ulubionych poetów wokalistki. Nagrania w połowie października niespodziewanie trafiły do sieci z towarzyszącymi im teledyskami.

Polka sięgnęła po cenione wiersze: "Nic dwa razy" (Wisława Szymborska), "Bajka" (Krzysztof Kamil Baczyński), "Warszawa" (Julian Tuwim), "Kamień", "(I) Da Bóg kiedyś zasiąść w Polsce wolnej", "(II) Da Bóg kiedyś zasiąść w Polsce wolnej" (autorem tych trzech jest Adam Asnyk), "Hymn" (Juliusz Słowacki), "Do * w sztambuch" (Adam Mickiewicz), "Rozwijając Rilkego" (Jacek Cygan) i "Eldorado" (Edgar Allan Poe).

Współtwórcami muzyki z wokalistką są Marek Dziedzic, Jakub Galiński i Tom Martin. Za oprawę wizualną przy teledyskach odpowiada Michał Pańszczyk.

Kim jest sanah?

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że jej przeboje "Szampan" ( zobacz! ), "Ale jazz!" ( posłuchaj! ), "Melodia" ( posłuchaj! ) czy "ten Stan" ( posłuchaj! ) znają wszyscy. Dwie pierwsze płyty sanah - "Królowa dram" i "Irenka" pokryły się diamentem za sprzedaż ponad 150 tys. egzemplarzy.

W kwietniu 2022 r. wokalistka wydała swój trzeci album - "Uczta". Wydawnictwo liczy 11 utworów, wszystkie są wykonane z gośćmi, którzy byli przedstawiani wraz z publikowanymi piosenkami. Do stołu z wokalistką zasiedli Igor Herbut, Kwiat Jabłoni, Dawid Podsiadło, Daria Zawiałow, Natalia Grosiak (Mikromusik), Artur Rojek, duet Miętha, Grzegorz Turnau, Ania Dąbrowska i Vito Bambino.

Po premierze sanah ruszyła w trasę "Uczta Tour 2022", która objęła 10 koncertów w dużych halach w największych miastach Polski - to wówczas publiczność miała okazję posłuchać fragmentów piosenek z poezją. Kolejne pojawiły się w trakcie trwającej jesiennej trasy "Bankiet u sanah Tour". Trasa odbywa się w towarzystwie Polskiej Orkiestry Muzyki Filmowej pod dyrekcją Przemysława Piotra oraz Silesian Chamber Choir Ad libitum.



