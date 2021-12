Jak co roku platforma Spotify sprawdziła, którzy artyści i jakie piosenki najczęściej były słuchane w Polsce i na całym świecie. Wśród zdecydowanych liderów zestawienia znaleźli się m.in. Mata, sanah i Sobel.



Zdecydowanie największym wygranym 2021 roku jest Mata. Młody raper znalazł się na szczycie ogólnej listy najpopularniejszych artystów i artystek, jej męskiej wersji (Najpopularniejszy artysta), otrzymał tez wyróżnienie za najpopularniejszy album ("Młody Matczak"), a jego singel "Kiss cam (podryw roku)" okazał się najpopularniejszym utworem roku.

Reklama

Najpopularniejszą artystką została sanah. Na liście ogólnej znalazła się tuż za Matą, a jej płyta "Irenka" ustąpiła tylko albumowi Matczaka.

W kategorii podcastów na pierwszym miejscu znalazło się Kryminatorium.



Zagranicą, tak samo jak w roku ubiegłym, na szczycie najpopularniejszych artystów znalazł się Bad Bunny.

Poniżej pełne zestawienie najpopularniejszych artystów, albumów, piosenek i podcastów.

Clip Mata Kiss cam (podryw roku)

Podsumowanie 2021 roku wg. słuchaczy z Polski:

Najpopularniejsi artyści i artystki:

1. Mata

2. sanah

3. Sobel

4. White 2115

5. Lanek

Najpopularniejsi artyści:

1. Mata

2. Sobel

3. White 2115

4. Lanek

5. Bedoes

Najpopularniejsze artystki:

1. sanah

2. Dua Lipa

3. Billie Eilish

4. Ariana Grande

5. Doja Cat

Najpopularniejsze utwory:

1. Mata, Pedro, francis - Kiss Cam (podryw roku)

2. Sobel, Piotrek Lewandowski - Fiołkowe pole

3. Mata, Trooh Hippi - Patoreakcja

4. sanah, Vito Bambino - Ale jazz!

5. Kizo - Disney

Najpopularniejsze albumy:

1. Mata - Młody Matczak

2. sanah - Irenka

3. Sobel - Pułapka Na Motyle

4. OIO - OIO

5. Mata - 100 dni do matury

Najpopularniejsze podcasty:

1. Marcin Myszka - Kryminatorium

2. Tu Okuniewska - Ja i moje przyjaciółki idiotki

3. BEczKA - BEczKA

4. zurnalista.pl - Żurnalista - Rozmowy bez kompromisów

5. newonce.radio - Rozmowy: Wojewódzki & Kędzierski

Clip sanah Ale jazz! - & Vito Bambino

Podsumowanie 2021 roku wg. słuchaczy z całego świata:

Najpopularniejsi artyści i artystki:

1. Bad Bunny

2. Taylor Swift

3. BTS

4. Drake

5. Justin Bieber

Najpopularniejsi artyści:

1. Bad Bunny

2. BTS

3. Drake

4. Justin Bieber

5. The Weeknd

Najpopularniejsze artystki:

1. Taylor Swift

2. Ariana Grande

3. Olivia Rodrigo

4. Dua Lipa

5. Doja Cat

Najpopularniejsze utwory:

1. Olivia Rodrigo - drivers license

2. Lil Nas X - MONTERO (Call Me By Your Name)

3. The Kid LAROI - STAY (with Justin Bieber)

4. Olivia Rodrigo - good 4 u

5. Dua Lipa - Levitating (feat. DaBaby)

Najpopularniejsze albumy:

1. Olivia Rodrigo - SOUR

2. Dua Lipa - Future Nostalgia

3. Justin Bieber Justice

4. Ed Sheeran - "="

5. Doja Cat - Planet Her

Najpopularniejsze podcasty:

Joe Rogan - The Joe Rogan Experience

Alex Cooper - Call Her Daddy

audiochuck - Crime Junkie

TED - TED Talks Daily

The New York Times - The Daily