Mata komentuje współpracę z McDonald's. Posłuchaj "MC"

Mata szturmem podbił polski rynek muzyczny na początku 2020 roku. Szybko rozwijająca się kariera doprowadziła młodego rapera m.in. do współpracy z siecią McDonald's - takiego zaszczytu nie dostąpiła dotąd żadna z polskich gwiazd. Mata stał się twarzą "Zestawu Matczaka" i niczym Travis Scott w Stanach na pewien czas "przejął Maka".



Współpraca nie wszystkim jednak przypadła do gustu. Kampania była komentowana m.in. przez dietetyków, którzy krytykowali Matę za namawianie młodzieży do spożywania niezdrowego jedzenia. Z zupełnie innej strony spojrzał na akcję muzyk rockowy Tomasz Organek. Artysta wypowiedział się na ten temat podczas wywiadu dla magazynu "Teraz Rock".

"Jeżeli symbolem buntu tego pokolenia jest Mata, który najpierw rapuje o patointeligencji, a za chwilę sprzedaje kanapki McDonalda, to ja nie wiem, czy ci młodzi ludzie się zbuntują. Bo przeciwko czemu? To jest taki syndrom późnego kapitalizmu. Rodzice musieli walczyć, a ich dzieci mają wszystko i żyją bez idei" - powiedział Jordanowi Babule Organek.

Wideo Mata - Warszawa - Lotnisko Bemowo | Relacja z koncertu

Do całej sytuacji raper postanowił odnieść się w nowym singlu "MC". "Wstałem jak co dzień rano, no i k***a, znów to samo / Pół Polski chce mnie pobić, pół Polski bije brawo" - tymi słowami zaczyna się utwór, co jest nawiązaniem zarówno do podzielonych opinii w kwestii jego współpracy, jak i do wersów "Patointeligencji".



"Zabito tyle krów, ile w Chinach ginie w dobę, i tak w c**j / Ale mogę chociaż napisać na grobie / Zrobiłem coś jako pierwszy biały człowiek" - nawija dalej.