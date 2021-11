Płyta "Młody Matczak", która jest jednym z najpopularniejszych wydawnictw tego roku w Polsce, ukazała się 1 października 2021 roku. Promowały ja takie numery jak: "Patoreakcja" ( posłuchaj! ), "Papuga" ( posłuchaj! ) oraz "Kiss cam (podryw roku)" ( zobacz klip! ).

Tym razem głośno jest o okładce płyty rapera, na którym widzimy go z w ustach z rozwieraczem. Internauci odszukali zdjęcie argentyńskiej artystki Rominy Ressi, która na Instagramie opublikowała niemal identyczne zdjęcie w 2017 roku.

Internauci natychmiast zaczęli twierdzić, że doszło do plagiatu. Sprawę skomentowała wywołana do tablicy fotografka.

"Nie miałam pojęcia, dowiaduję się teraz. Moje zdjęcie powstało wiele lat temu" - napisała w wiadomości prywatnej, którą pokazał serwis glamrap.pl.



Autorka zdjęcia Maty skomentowała zamieszanie

"Nie robię plagiatów moi drodzy. Nie znam prac artystki, do której porównują okładkę Michała. (...) Może mamy podobne poczucie humoru i lubimy te same malarskie portrety. Droga Romino, nie znałam Twojej pracy, tworząc zdjęcie Maty. Bardzo miło Cię poznać. Niesamowita praca - napisała na Instagramie Zuzanna Krajewska, autorka fotografii.

Mata popełnił plagiat? Ekspert komentuje

Sam Mata nie skomentował zarzutów pod jego adresem. Głos zabrał natomiast Marcin Barczyk, ekspert od prawa własności intelektualnej.

"Wydaje się więc, że pomimo oczywistych różnic, mogło tu dojść do przekroczenia granicy inspiracji i przejęcia elementów twórczych fotografii Rominy Ressi, a co za tym idzie do naruszenia jej praw autorskich" - stwierdził w rozmowie z Plejadą.



Dodał jednak, że słowa Krajewskiej o jej niewiedzy mogą świadczyć o zjawisku tzw. "twórczości równoległej", czyli niezależnej działalności dwóch autorów, którzy tworzą niemal identyczne utwory.

