Szersza publiczność poznała Roksanę Węgiel na początku 2018 r., gdy pojawiła się w pierwszej polskiej edycji "The Voice Kids". Już od przesłuchań w ciemno Roksana robiła furorę. Zaśpiewała wtedy przebój "Halo" Beyonce. "Myślę, że ona w twoim wieku nie miała takiego głosu" - komplementowała uczestniczkę jurorka Edyta Górniak.

Młoda wokalistka z Jasła (woj. podkarpackie) wygrała Eurowizję Junior 2018, która odbyła się 25 listopada 2018 roku w Mińsku na Białorusi z udziałem przedstawicieli 20 państw. Laureatka pierwszej edycji "The Voice Kids" z piosenką "Anyone I Want to Be" wystąpiła jako ostatnia i zdobyła najwięcej punktów. Był to pierwszy triumf Polski w tym konkursie.

Roxie Węgiel pokazała klip do utworu "Ciche szepty". Nowy chłopak gwiazdy wystąpił u jej boku!

11 stycznia 2023 miał swoją premierę najnowszy singiel Roxie Węgiel, "Ciche szepty". Data zbiegła się z 18. urodzinami Roksany, która wkracza w dorosłość na własnych muzycznych zasadach.



Singiel "Ciche szepty" zapowiada długo wyczekiwany album Roxie "13+5". Przy stworzeniu singla, jak i całego albumu, wokalistka współpracowała z teamem producenckim WOLF HOUSE (Jeremi Sikorski, Kevin Mglej, Andrzej Jaworski i Albert Markiewicz). Premiera drugiego solowego albumu Roxie Węgiel przewidywana jest na marzec 2023 roku.

Do piosenki powstał teledysk, który wyjątkowo spodobał się fanom Roxie. "Singiel super, teledysk zupełnie coś nowego. Na plus", "Jaki świetny teledysk", "Teledysk rewelacja - bardzo przyjemnie się go ogląda" - piszą w komentarzach.

W kilku scenach klipu pojawił się też nowy chłopak Roxie, 26-letni Kevin Mglej (twórca piosenek dla m.in. Roksany Węgiel, Julii Żugaj , Viki Gabor i Justyny Steczkowskiej ).

"Razem z nim i Jeremim Sikorskim napisaliśmy praktycznie całą płytę '13+5'. Poznaliśmy się przez pracę w studio i w zasadzie można powiedzieć, że była to miłość od pierwszego wejrzenia z obu stron. Nikogo i niczego w życiu nie byłam tak pewna, jak tej relacji. Bardzo mnie wspiera i rozumie. Jest moją bezpieczną przystanią, do której zawsze chcę wracać, kiedy wzbierają falę show-biznesu" - mówiła Plejadzie wokalistka.

Jak dodaje Roxie, nie przejmuje się różnicą wieku, bo w jej rodzinie było podobnie - tata był starszy od jej mamy, a są od lat szczęśliwą parą. "To bardzo ciekawe, ponieważ historia zatacza koło. Dokładnie taka sama różnica jest między moimi rodzicami - moja mama miała 17 lat, kiedy poznała tatę, który w tamtym momencie miał 25 lat. Aktualnie są już 20 kilka lat razem z trójką dzieci i ogromnym szczęściem" - dodaje.



