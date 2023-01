Roksana Węgiel jest jedną z najpopularniejszych piosenkarek młodego pokolenia ( posłuchaj! ). Na jej koncerty przybywają tysiące nastolatków, a w social mediach śledzi ją ponad 1,3 miliona osób! Wokalistka, po swoim zwycięstwie w "The Voice Kids" i "Eurowizji Junior" (zobacz!), szybko zyskała wielu wiernych fanów.

Piosenkarka jest uwielbiana i bierze udział w wielu projektach. W 18. urodziny Roxie (11 stycznia) ukazał się jej nowy singel, "Ciche szepty".

Roksana Węgiel ma chłopaka. Kim jest Kevin Mglej?

Podczas jednej z sesji pytań i odpowiedzi na Instagramie, spytano Roxie, czy "szuka męża".

Na to Roksana odpowiedziała: "Już znalazłam" zamieszczając zdjęcie pod choinką. Na fotografii zadbała o anonimowość swojego partnera przycinając zdjęcie tak, by nie było widać jego twarzy.

Na fotografii było jednak widać buty chłopaka, a wprawne oczy obserwatorów zwróciły uwagę na to, do kogo mogą należeć. Według fanów oraz mediów, wybrankiem Roxie miał być 26-letni Kevin Mglej, który fotografował się w identycznym obuwiu jakiś czas temu.

To w towarzystwie Jeremiego Sikorskiego i Mgleja piosenkarka spędzała pierwszy dzień 2023 roku.

Fani mieli rację! Roksana w rozmowie z Plejadą potwierdziła związek. "To Kevin Mglej. Razem z nim i Jeremim Sikorskim napisaliśmy praktycznie całą płytę '13+5'. Poznaliśmy się przez pracę w studio i w zasadzie można powiedzieć, że była to miłość od pierwszego wejrzenia z obu stron. Nikogo i niczego w życiu nie byłam tak pewna, jak tej relacji. Bardzo mnie wspiera i rozumie. Jest moją bezpieczną przystanią, do której zawsze chcę wracać, kiedy wzbierają falę show-biznesu" - mówi wokalistka.

Jak dodaje Roxie, nie przejmuje się różnicą wieku, bo w jej rodzinie było podobnie - tata był starszy od jej mamy, a są od lat szczęśliwą parą. "To bardzo ciekawe, ponieważ historia zatacza koło. Dokładnie taka sama różnica jest między moimi rodzicami - moja mama miała 17 lat, kiedy poznała tatę, który w tamtym momencie miał 25 lat. Aktualnie są już 20 kilka lat razem z trójką dzieci i ogromnym szczęściem" - dodaje.

Gdy tylko pojawiły się plotki, Kevin Mglej poinformował na swoim Instagramie w żartobliwym poście, kim tak naprawdę jest. Urodził się w 1996 roku, nie ma żony, bo "żadna sobie nie zasłużyła", ma syna. Jest songwriterem i właścicielem czterech firm.

