Szersza publiczność poznała Roksanę Węgiel na początku 2018 r., gdy pojawiła się w pierwszej polskiej edycji "The Voice Kids". Już od przesłuchań w ciemno Roksana robiła furorę. Zaśpiewała wtedy przebój "Halo" Beyonce. "Myślę, że ona w twoim wieku nie miała takiego głosu" - komplementowała uczestniczkę jurorka Edyta Górniak.

Zdjęcie Roksana Węgiel podczas występu w "The Voice Kids" w 2018 roku / TVP / Forum / Agencja FORUM

Młoda wokalistka z Jasła (woj. podkarpackie) wygrała Eurowizję Junior 2018, która odbyła się 25 listopada 2018 roku w Mińsku na Białorusi z udziałem przedstawicieli 20 państw. Laureatka pierwszej edycji "The Voice Kids" z piosenką "Anyone I Want to Be" wystąpiła jako ostatnia i zdobyła najwięcej punktów. Był to pierwszy triumf Polski w tym konkursie.

Później jej kariera potoczyła się szybko. W czerwcu 2019 roku wydała debiutancką płytę, która przyniosła takie przeboje jak "Anyone I Want To Be", "Dobrze jest, jak jest", "Lay Low", "Żyj" czy "Obiecuję". Dwa miesiące po premierze album pokrył się złotem, a w lutym 2020 roku platyną.

Zdjęcie Roksana Węgiel zwyciężyła Eurowizję Junior 2018 w Mińsku / System.String / Backgrid UK / Forum / Agencja FORUM

- To moja pierwsza płyta i zbierałam piosenki od początku swojej drogi. Debiut zabiera najwięcej czasu, bo trzeba znaleźć ten odpowiedni klimat muzyczny i trzeba być pewnym, jakie piosenki chce się robić" - opowiadała Interii o swoim albumie. Wokalistka przyznaje, że z każdym z numerów na płycie związana jest jej osobista historia. "Te piosenki są z różnych etapów mojej kariery. Utwór 'Żyj' dał mi zwycięstwo w 'The Voice Kids', potem było 'Anyone I Want To Be' i wyjazd na Eurowizję. Każdy numer kojarzy mi się z czymś fajnym" - tłumaczy.

W 2019 roku została uznana najlepszą polską artystką podczas gali rozdania nagród MTV EMA. Pokonała wówczas cenionych polskich muzyków młodego pokolenia: duet Bass Astral x Igo, Dawida Podsiadło, Sarsę i Darię Zawiałow. Zwyciężyła wtedy także podczas gali Bestsellerów Empiku 2019 w kategorii Pop/Rock, a na swoim koncie ma również nagrodę Kids Choice Awards (2020).

Niedługo później była uczestniczką programu "Dance Dance Dance" (2021), który także zwyciężyła. W tym samym roku uhonorowano ją statuetką "Artysta bez granic".

Zdjęcie Roksana Węgiel i Olivia Górniak wspólnie tańczyły i wygrały show TVP, "Dance Dance Dance" (2021) / TVP / Forum / Agencja FORUM

Aktualnie fani Roksany Węgiel czekają na jej nowy album oraz piosenkę zwiastującą go. Premiera ma odbyć się w 2023 roku.

Roksana Węgiel kończy 18 lat. To największa gwiazda młodego pokolenia?

Roksana Węgiel była pierwszą wokalistką, która po udziale w show "The Voice Kids" odniosła tak duży sukces. Później w jej ślady poszły m.in. Viki Gabor czy Marcin Maciejczak. Od kilku lat media rozpisują się na temat niemal każdego kroku dziecięcych gwiazd.

Wywiad Marcin Maciejczak: Jest we mnie stara dusza [WYWIAD] Wielu fanów zarzucało Roxie, że jeszcze jako niepełnoletnia ubierała się zbyt wyzywająco. Jej stroje budziły często duże kontrowersje, ale wokalistka zawsze stała przy zdaniu, że nie interesują jej nienawistne komentarze. "Kompletnie na to nie reaguję i to po mnie spływa" - mówiła Roxie, spytana, jak radzi sobie z negatywnymi komentarzami. Wokalistka dodawała także, że z hejtem ciężko walczyć, gdyż stał się on normalną rzeczą w internecie. Z drugiej strony Węgiel akceptuje konstruktywną krytykę.

"Jeszcze dwa lata temu byłam anonimową osobą, a teraz tylu fanów stoi pod sceną" - mówiła zdumiona Roksana krótko po telewizyjnym sukcesie twierdząc, że wciąż nie może w niego uwierzyć. "W szkole mam indywidualny tok nauczania. Spotykam się z nauczycielami i oni wyznaczają materiał, którego mam się nauczyć. Gdy się nauczę, to zdaję egzaminy. To jest chyba trudniejsze niż codzienna nauka, bo wymaga więcej samodyscypliny i samozaparcia, żeby w trasie się uczyć" - mówiła w kontekście edukacji.

Zdjęcie Roksana Węgiel podczas koncertu w Rzeszowie (2021) / MACIEJ GOCLON / FotoNews / Forum / Agencja FORUM

W jednym z programów rodzice Roksany zdradzili, jaka jest w zaciszu domu. "Roksana nie lubi sprzątać, aczkolwiek ją zmuszamy. Po przyjeździe mówimy jej: ogarnij pokój, kobieto" - mówiła Edyta Węgiel, mama piosenkarki. "Traktujemy się normalnie, każdy ma swoje obowiązki, które musi wypełnić. Staramy się tego pilnować" - dodawał Rafał Węgiel, jej tata.

Ostatnie dwa lata to duża zmiana w wizerunku wokalistki. Roxie była w trasie koncertowej i wydawała piosenki , m.in. singel "Korona", a kilka miesięcy później wydała także "Kanaryjskiego" i utwór "Nowa Ja". Jak czytamy na stronie internetowej wokalistki, już wkrótce pojawi się kolejna piosenka Roxie, także w duecie z Komodo.

Roksana Węgiel ma chłopaka. Pokazała go na Instagramie!

Wiele osób interesuje się życiem osobistym wokalistki. Na Instagramie obserwuje ją ponad 1,4 miliona osób! Podczas jednej z sesji pytań i odpowiedzi, fan Roxie spytał wprost: "Szukasz męża?". Na to Roksana odparła, że już go znalazła. Na fotografii zadbała o anonimowość swojego partnera przycinając zdjęcie tak, by nie było widać jego twarzy.

Zdjęcie Ostatnie wpisy z profilu Roxie Węgiel / Instagram @roxie_wegiel / materiał zewnętrzny

Widać na nim jednak buty chłopaka, a wprawne oczy obserwatorów zwróciły uwagę na to, do kogo mogą należeć. Fani są niemal pewni, że wybrankiem Roxie jest 26-letni producent Kevin Mglej, który fotografował się w identycznym obuwiu jakiś czas temu.

To w towarzystwie Jeremiego Sikorskiego i Mgleja piosenkarka spędzała pierwszy dzień 2023 roku.

"Nie mogę uwierzyć, że Roxie jest z Kevinem" - pisał jeden z użytkowników.

Internauci zauważali, że Kevin i Roksana często komentowali wzajemnie posty - Mglej pisał pozując w polu, że "rolnik już nie szuka żony", a Roksana odpisywałą mu "fajne polo". Przy innej okazji Roxie skomentowała jego fotografię "hot ludzie", a Mglej odpisywał "chyba ty". Pod noworocznym zdjęciem 26-latka widać komentarz Roxie: "piękna fotografia". "Dobry fotograf się trafił" - odpisał jej mężczyzna.

Zdjęcie Kevin Mglej zamieścił "kilka faktów o sobie" / Instagram @kevinmglej / materiał zewnętrzny

