W ostatnich miesiącach u Roksany Węgiel sporo się dzieje. Wokalistka w styczniu 2023 roku skończyła 18 lat, ujawniła swój związek z starszym od niej o 8 lat Kevinem Mglejem oraz - co dla niej najważniejsze - rozpoczęła promocje drugiej albumu.

Płyta "13+5" właśnie trafiła do sprzedaży. Przed premierą poznaliśmy dwa numery promujące wydawnictwo - "Ciche szepty" oraz "Miasto". Kolejnym singlem jest piosenka "Jak na filmach" , w którym Roxie podkreśla, że jest już dorosła i że wiele czasu zdążyło upłynąć od tego, gdy wygrała Eurowizję Junior z przebojem "Anyone I Want to Be".

"Moje kroki głośne robią miejsce mi na OLiS

Już od pięciu lat mam trzynaście, co z tym zrobić?

Zanim znów napiszą, że makijaż mam za mocny

Anyone I want to be to o co k***a chodzi?

O co chodzi wam?

Patrzy cały kraj

Osiemnaście lat, jak popełnię błędy to odpowiem za nie sama yeah" - śpiewa Roxie w "Jak na filmach".

Autorami piosenki są Kevin Mglej (muzyka, tekst), Jeremi Sikorski (muzyka, tekst), Roksana Węgiel (tekst) i Andrzej Jaworski (muzyka).

"Ta płyta to historia tego co spotykało mnie przez 5 ostatnich lat. Włożyliśmy w nią całe serce. Chcę ogromnie podziękować za wsparcie moim rodzicom, którzy na pewno nie mieli łatwo z dorastającą nastolatką" - napisała Roxie na Instagramie.

Wokalistka na koniec wystosowała osobne podziękowania dla Kevina Mgleja, wyznając mu jednocześnie miłość.

"Sprawiłeś, że na nowo uwierzyłam i doceniłam siebie. Dzięki naszej relacji ta płyta to czysta prawda, mogę utożsamić się z każdym słowem w 100%. Dziękuję Ci, że mogliśmy razem stworzyć coś tak pięknego. Był to cudowny czas, w którym rozkwitłam na każdej płaszczyźnie. Kocham Cię".

Roksana Węgiel od 13. roku życia w show-biznesie. Jak się zmieniła?

Roksana Węgiel popularność zdobyła już jako 13-latka, kiedy to wygrała pierwszą edycję programu "The Voice Kids" (była podopieczną Edyty Górniak). Młoda gwiazda dorastała na oczach całej Polski, a media skrzętnie odnotowywały każde wydarzenie z jej kariery oraz życia prywatnego.

Podczas pierwszego występu w TVP Węgiel ubrana w dżinsy i skórzaną kurtkę i mającą aparat na zębach, zachwyciła wykonaniem utworu "Halo" Beyonce. Przez pięć lat nagranie Roksany z "The Voice Kids" obejrzano ponad 15 milionów razy. Zobaczcie, jak Roksana Węgiel wyglądała na początku kariery.