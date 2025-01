Piosenka Rosé i Bruno Marsa utrzymuje się na szczycie mimo silnej konkurencji. Wśród rywali znalazły się ballada Gracie Abrams "That’s So True” oraz świąteczny klasyk Mariah Carey "All I Want For Christmas Is You”, który jak zwykle powrócił chwilowo na listy przebojów w okresie świątecznym.