W 2002 r. Polacy oszaleli na punkcie Kasi Klich i utworu "Lepszy model" . Piosenka z genialnym przesłaniem i prostym tekstem podbiła dyskoteki, listy przebojów, a następnie została okrzyknięta przez słuchaczy hymnem kobiet. "Znów się zepsułeś i wiem co zrobię. Zamienię ciebie na lepszy model" - nuciły wszystkie niezależne Polki.

Piosenka prędko zapisała się na kartach historii popkultury - jej tytułowe stwierdzenie wprowadzone zostało do języka potocznego, a sam utwór chętnie wykorzystywany był przy tworzeniu remixów. Kasi Klich wróżono wielką karierę, lecz okazało się, że sukces był jednorazowy. Żadna z kolejnych piosenek nie pozwoliła wokalistce utrzymać swojej pozycji na rynku, a co więcej - artystka z czasem zaczęła zmagać się z problemami psychicznymi, finansowymi, a nawet brała udział w batalii sądowej.

Niewielu pamięta, jak rozpoczęła się muzyczna kariera Kasi Klich. To ona pisała teksty dla Taboo!

Kasia Klich okrzyknięta została nową wschodzącą gwiazdą i wielu wróżyło jej długoletnią karierę. Dwa lata po wydaniu płyty "Lepszy model" piosenkarka próbowała nawet zaistnieć na rynku międzynarodowym - wzięła udział w preselekcjach do konkursu Eurowizji. Piosenka "Let me introduce" nie przekonała jednak jurorów i widzów, którzy na reprezentantów Polski wybrali wówczas zespół Blue Cafe.