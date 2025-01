Gwiazdor BTS zapowiada niespodzianki dla fanów w 2025 roku. Będzie się sporo działo

J-Hope ogłosił na swoich mediach społecznościowych daty światowej trasy koncertowej "Hope On the Stage 2025". Trasa rozpocznie w Seulu. Następnie artysta ruszy do Stanów Zjednoczonych, gdzie wystąpi w takich miastach jak Nowy Jork, Chicago czy Los Angeles. Fani w Meksyku, Azji i innych częściach świata także mogą liczyć na wizytę swojego idola. W planach są koncerty m.in. na Filipinach, w Japonii, Singapurze, Tajlandii i Chinach.