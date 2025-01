"Chciałem zatrzymać to dla siebie". Ujawnił, że walczy z nowotworem

"Naprawdę chciałem to zachować dla siebie. Diagnozę usłyszałem kilka miesięcy temu. Bardzo ciężko będzie mi kontynuować pracę przy tym sposobie leczenia. Dziękuję za każdą pomoc" - napisał Jeffrey "Nothing" Hatrix .

64-letni wokalista udostępnił na swoim profilu link do crowdfundingowej zbiórki, którą założyła jego córka Mea.

"U mojego taty ostatnio zdiagnozowano raka, kilka miesięcy po tym, jak na to samo zmarła moja mama. (...) Cokolwiek znaczy wszystko. Dziękuję" - zaapelowała o wsparcie.

Jeffrey Hatrix z grupą nagrał w sumie siedem płyt - ostatnia z jego udziałem to "The Righteous & the Family" (2014). Z Mushroomhead rozstał się cztery lata później. W sierpniu 2024 r. pojawiły się informacje, że wokalista domaga się od byłych kolegów ponad 3,5 mln dolarów z tytułu niezapłaconych tantiem i praw autorskich.