Wielu fanów zastanawia się, co zagrają bracia Gallagherowie podczas tej trasy. . Wymarzona setlista opublikowana została przez fana na X obejmowała takie hity jak "Acquiesce,” "Some Might Say,” "Lyla,” "Morning Glory” czy "Don’t Look Back in Anger.”

"Niewiele się różni” – napisał Liam w komentarzu. Co ciekawe na liscie zabrakło takich żelaznych klasyków jak "Wonderwall,” "D’You Know What I Mean” czy "Roll With It.” Co ciekawe, gdy fan zapytał, którą ze swoich solowych piosenek Liam włączyłby do setlisty Oasis, padła odpowiedź krótka i stanowcza: "Żadnej".