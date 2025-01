Następcę płyty "Weapons Of Tomorrow" (2020 r.) wyprodukował ceniony amerykański fachowiec Mark Lewis, z którego usług korzystają m.in. Cannibal Corpse, Trivium, Nile, The Black Dahlia Murder czy Ne Obliviscaris. Masteringiem w Sterling Sound zajął się Justin Shturtz, który w tej dziedzinie współpracuje z m.in. Testament, Machine Head i Sepulturą. Okładkę "Wrath And Ruin" zaprojektował legendarny niemiecki artysta Andreas Marschall, autor kultowych prac zdobiących płyty Kreator, Obituary, In Flames, Blind Guardian, Immolation, Sodom i wielu innych.

Lepiej już było - Warbringer z singlem "A Better World"

We wtorek 7 stycznia kwintet z Kalifornii opublikował "A Better World" - pierwszy singel z siódmego albumu Warbringer. Wbrew tytułowi, jego przesłania nie napawa optymizmem.

"Gdy byłem młodszy, sądziłem, że w trakcie mojego życia świat będzie tylko lepszy. Dziś wiem, że prawda jest inna. Nie naprawimy środowiska, mimo iż znamy konsekwencje, ponieważ zyski by się zmniejszyły, nie uznaje się więc tego za możliwe. Na domiar złego, rosną społeczne nierówności, garstka ludzi posiada niemal wszystko, a większość z trudem wiąże koniec z końcem. Nie nakarmimy wszystkich, a i tak finansujemy rozwój uzbrojonych autonomicznych dronów i tak dalej" - tematykę poruszaną w nowym singlu przybliża John Kevill, frontman Warbringer.

"Czytając kilka lat temu o naukach społecznych (teksty Marka Fishera) dopadło mnie przygnębienie co do mojej przyszłości w tych w tych warunkach. Po wizycie u terapeuty oznajmiono mi wprost, że to wszystko jest realne i uzasadnione, a jedynie co mogą zrobić, to przepisać mi leki, bym mógł udawać, że nie mam o tym wszystkim pojęcia. Nie mam właściwie czasu, żeby się specjalnie martwić, zawsze bowiem są jakieś rachunki do zapłacenia. Poza tym, przez rok czy dwa nic mi się nie śniło, co było niepokojące. Uczucie to starałem się przelać w 'A Better World' - nie sądzę, by moja sytuacja była odosobniona" - dodał wokalista kalifornijskiej formacji.

A jak nowy singel wypada od strony muzycznej?

"Utwór ten ma zabarwiony melodyjnym death metalem riff Adama Carrolla (gitarzysty Warbringer) z aranżacjami thrashowego maestra Carlosa Cruza (perkusisty zespołu). Jak dla mnie, sprawia to wrażenie utknięcia w jakimś przyśpieszonym zapętleniu, które nie chce zwolnić. Liczę na to, że spodoba się wam ten przedsmak 'Wrath And Ruin', bo jeszcze wiele przed nami!" - zapewnił John Kevill.

Do singla "A Better World" nakręcono teledysk w reżyserii Juana Rodrigueza, który możecie zobaczyć poniżej:

Nowy materiał Warbringer ujrzy światło dzienne 14 marca nakładem austriackiej Napalm Records (CD, na winylu i cyfrowo). "Wrath And Ruin" będzie też dostępny w wersji z bonusową płytą koncertową składającą się z 15 utworów zarejestrowanych podczas trasy "Ravaging Europe 2023" (wśród nich znajdziemy dwa numery - "Descending Blade" i "Hunter-Seeker" - utrwalone podczas krakowskiego koncertu Amerykanów 4 kwietnia 2023 roku).

A skoro o koncertach mowa, przypomnijmy, że Warbringer szykują się już do kolejnych wojaży po Starym Kontynencie, tym razem u boku naszego Decapitated i kanadyjskiego Cryptopsy. W ramach "Infernal Bloodshed Over Europe 2025" zobaczymy ich na dwóch imprezach w Polsce: 23 maja w Krakowie (Hype Park) i 24 maja w Warszawie (Proxima).

Warbringer - adepci thrash metalu z Kalifornii

Przypomnijmy, że Warbringer, powstały w 2004 roku w mieście Ventura, to jeden z najprężniej działających przedstawicieli współczesnego thrash metalu z Kalifornii - kolebki gatunku w USA, który wraz z mającymi podobny staż grupami Havok, Bonded By Blood, Power Trip, Municipal Waste czy Enforced tworzy kolejne już amerykańskie pokolenie jednego z najważniejszych nurtów muzyki metalowej.

Pierwsze cztery płyty Warbringer trafiły na rynek z nalepką niemieckiej Century Media Records. Od 2017 roku grupa związana jest z austriacką Napalm Records. Z pierwotnego składu w szeregach Warbringer pozostają wokalista John Kevill i gitarzysta Adam Carroll, którym towarzyszą aktualnie perkusista Carlos Cruz, gitarzysta Chase Becker i grający na basie Chase Bryant.

Warbringer - szczegóły albumu "Wrath And Ruin" (tracklista):

1. "The Sword And The Cross"

2. "A Better World"

3. "Neuromancer"

4. "The Jackhammer"

5. "Through A Glass, Darkly"

6. "Strike From The Sky"

7. "Cage Of Air"

8. "The Last Of My Kind".

