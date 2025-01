Jan Stanisław Pasula znany szerzej jako Jan-rapowanie przez lata na swoich koncertach gromadził tysiące osób. Albumy " Uśmiech " i " Bufor " zyskały status platynowej płyty, a wydane w 2019 roku " Plansze " pokryły się podwójną platyną. Nie powstrzymało to jednak rapera przed kompletnym zniknięciem z życia publicznego. Jego głos pojawił się gościnnie tylko w kilku utworach, a o własnych wydawnictwach można było tylko pomarzyć.

Zniknięcie Jana-rapowanie budziło wiele spekulacji. Niektórzy uważali nawet, że to koniec jego kariery muzycznej. Wszystko zmieniło się pod koniec 2024 roku, gdy raper ogłosił trasę koncertową planowaną na kwiecień. Warto zaznaczyć, że informacja spotkała się z ogromnym entuzjazmem, a koncerty wyprzedały się w mgnieniu oka.

To jednak nie koniec niespodzianek ze strony Jana. Dołączył on do założonej przez Taco Hemingwaya i duet PRO8L3M wytwórni 2020 i opublikował swój pierwszy singiel "GROTESKA" zapowiadający krążek o tym samym tytule.