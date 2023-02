Roksana Węgiel dała się poznać polskiej publiczności jako utalentowana dziewczynka w pierwszej edycji "The Voice Kids". Wygranie talent show było jedynie początkiem jej sukcesów. W listopadzie 2018 roku usłyszała o niej cała Europa, gdy z piosenką "Anyone I Want to Be" wywalczyła Polsce pierwsze w historii zwycięstwo w konkursie Eurowizji Junior. Wtedy jej kariera nabrała tempa.

W ubiegłym tygodniu wokalistka skończyła 18 lat, co uczciła wypuszczeniem singla "Ciche szepty". W klipie pojawiła się ze swoim chłopakiem - 26-letnim Kevinem Mglejem. Ostatnio, chwaląc się zdjęciami z osiemnastki, wokalistka po raz pierwszy pokazała ukochanego na Instagramie. Niedawno wyjechała z nim na wakacje na Malediwy, gdzie spędzili romantyczne chwile.



Roksana Węgiel zrezygnowała ze studniówki. Ujawniła powody takiej decyzji

Przypomnijmy, że w tym roku Roksana Węgiel będzie zdawać maturę. Jak sama przyznała w jednym z wywiadów, po ukończeniu szkoły średniej, ma zamiar całkowicie skupić się na działalności muzycznej.



"[Szkoła] trochę mi przeszkadza. Nie będę ukrywać. Wiem, że to gdzieś tam jest ważne, no muszę się uczyć. Takie mam podejście, po prostu chcę zdać tę maturę [i koniec]" - mówiła rok temu "Super Express".



Wokalistka ze względu na rozwijaną karierę nie miała okazji zbudować bliższych relacji z rówieśnikami ze szkoły średniej. Dlatego też podjęła decyzję, że nie pojawi się na balu studniówkowym.



"Nie idę na studniówkę. Tak sobie postanowiłam. Nie jestem zbyt zżyta ze swoją klasą, więc stwierdziłam, że zrezygnuję. Mam na ten czas zaplanowane inne działania związane z nową płytą, więc uznałam, że tak będzie lepiej" - wyznała w wywiadzie dla brzesko.naszemiasto.pl.



Jak zauważają media, to nie pierwszy raz, gdy Roxie przyznała, że nie ma zbyt dobrego kontaktu z ludźmi ze szkoły.



"Nie mam jakiegoś zbyt dobrego przelotu z ludźmi w swoim wieku. Oczywiście są wyjątkowe przypadki ludzi, których znam od wielu lat. Mam przyjaciół rówieśników, ale tak naprawdę od pięciu lat zadaję się z samymi dorosłymi osobami" - mówiła w rozmowie z Eską.