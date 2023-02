Szersza publiczność poznała Roksanę Węgiel na początku 2018 r., gdy pojawiła się w pierwszej polskiej edycji "The Voice Kids". Już od przesłuchań w ciemno Roksana robiła furorę. Zaśpiewała wtedy przebój "Halo" Beyonce ( zobacz! ). "Myślę, że ona w twoim wieku nie miała takiego głosu" - komplementowała uczestniczkę jurorka Edyta Górniak.

Młoda wokalistka z Jasła (woj. podkarpackie) wygrała Eurowizję Junior 2018, która odbyła się 25 listopada 2018 roku w Mińsku na Białorusi z udziałem przedstawicieli 20 państw. Laureatka pierwszej edycji "The Voice Kids" z piosenką "Anyone I Want to Be" wystąpiła jako ostatnia i zdobyła najwięcej punktów. Był to pierwszy triumf Polski w tym konkursie.

18-tka Roksany Węgiel. "Dorastanie na oczach Polski nie jest łatwe" [WYWIAD]

Roksana Węgiel świętuje 18. urodziny! Tak zmieniała się gwiazda

26-letni chłopak Roksany Węgiel ma syna z popularną aktorką! Co już wiemy? 11 stycznia 2023 miał swoją premierę najnowszy singiel Roxie Węgiel, "Ciche szepty" ( posłuchaj! ). Data zbiegła się z 18. urodzinami Roksany, która wkroczyła w dorosłość na własnych muzycznych zasadach.



Singel "Ciche szepty" zapowiada długo wyczekiwany album Roxie "13+5". Przy stworzeniu singla, jak i całego albumu, wokalistka współpracowała z teamem producenckim WOLF HOUSE (Jeremi Sikorski, Kevin Mglej, Andrzej Jaworski i Albert Markiewicz). Premiera drugiego solowego albumu Roxie Węgiel przewidywana jest na marzec 2023 roku.

Roxie Węgiel przeszła metamorfozę. Znów wygląda jak dawniej!

W ostatnich miesiącach wszelkie zmiany wyglądu piosenkarki były głośno komentowane. Sugerowano, że zbyt się postarza swoim mocnym makijażem czy stylówkami. Na nowej fotografii widać, że "powróciła do korzeni".

Na Instagramie pochwaliła się nową fryzurą - Roksana wróciła do swojego naturalnego koloru, a po blondzie nie ma już śladu! Teraz znów jest brunetką.

Zdjęcie Na głowie Roxie Węgiel nie ma już śladu po blondzie / instagram.com/roxie_wegiel / materiał zewnętrzny

