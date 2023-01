11 stycznia Roksana Węgiel skończyła 18 lat. Wokalistka przy okazji urodzin udzieliła kilku wywiadów oraz wypuściła do sieci nowy singel "Ciche Szepty".

- To zrozumiałe, bo wiele osób nie śledzi na bieżąco tego, co się dzieje w mediach. Faktycznie najwięcej działo się, kiedy wygrałam Eurowizję i wtedy miałam 13 lat - stąd dużo osób myśli, że nadal tak jest - że nadal wyglądam tak jak wtedy, zachowuję się jak wtedy, nadal się tak wypowiadam. A wszystko się zmieniło - to też jest taki wiek, w którym człowiek się bardzo zmienia i tak naprawdę kształtuje. Oczywiście nie mam nikomu tego za złe, aczkolwiek chciałabym się pokazać z tej aktualnej strony - mówiła Interii.

Do numeru powstał również teledysk, w którym pojawił się jej chłopak 26-letni Kevin Mglej, będący również z Jeremim Sikorskim producentem jej nowej płyty.

Jej związek z Mglejem również stał się tematem spekulacji medialnych. Tak komentowała jego ujawnienie w rozmowie z Plejadą: "Nikogo i niczego w życiu nie byłam tak pewna, jak tej relacji. Bardzo mnie wspiera i rozumie. Jest moją bezpieczną przystanią, do której zawsze chcę wracać, kiedy wzbierają falę show-biznesu".



Roksana Węgiel świętowała 18-stkę w Bukowinie Tatrzańskiej

Nie obyło się również bez hucznej imprezy z okazji urodzin. Roksana Węgiel i jej rodzina zorganizowali ją w jednym z hoteli w Bukowinie Tatrzańskiej. Do sieci trafiły zdjęcia z imprezy.

Wokalistka pokazała się na nich w czerwonej sukni, odsłaniającej część brzucha. Na fotografiach nie zabrakło chłopaka Roxie, jej przyjaciół m.in. Jeremiego Sikorskiego, znanej z "The Voice Kids" Marceliny Szlachcic , tancerki Natalii Stacho oraz rodziny Roksany.

"Cóż to była za noc! Dziękuję wszystkim, z którymi mogłam celebrować moje 18. urodziny. Cudownie się bawiłam, na pewno zapamiętam ten wieczór na długo" - napisała na Instagramie Węgiel.