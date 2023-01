Roksana Węgiel w pierwszej połowie stycznia oficjalnie wkroczyła w dorosłość. Niedługo po hucznej imprezie z okazji 18. urodzin wokalistka wybrała się w podróż na drugi koniec świata, by odpocząć od zawodowych obowiązków i towarzyszącego jej ostatnio rozgłosu.



Świeżo upieczona 18-latka poleciała na Malediwy ze swoim chłopakiem - 26-letnim Kevinem Mglejem. Ostatnie dni para spędziła na błogim leniuchowaniu. Wspólne wczasy były dla zapracowanej wokalistki i jej ukochanego okazją, by się sobą nacieszyć.

Problemy Roksany Węgiel na Malediwach

Podczas pobytu Roksany Węgiel i Kevina Mgleja na Malediwach dotąd wszystko przebiegało bezproblemowo. 18-latka chwaliła się w mediach społecznościowych kolejnymi bajkowymi widokami i romantycznymi kadrami z ukochanym. W końcu w poniedziałek ogłosiła, że nadszedł czas, by szykować się do powrotu do Polski. Wokalistka udostępniła na Instagramie kolejną fotografię Kevina i zdradziła, że to ich "ostatnia kolacja przed wylotem".

Kilkanaście godzin później Roxie wróciła z nowymi wiadomościami. Okazuje się, że nie wszystko ułożyło się tak, jak ona i jej chłopak początkowo planowali. Niespodziewanie ich pobyt na Malediwach się przedłużył.

"Jednak wydłużyły nam się te ostatnie chwile na Malediwach" - napisała 18-latka na Instagramie.



Węgiel nie zdradziła, dlaczego tak się stało, jednak na nagraniu widać, że w miejscu, gdzie spędzała wakacje, doszło do załamania pogody, co mogło utrudnić wydostanie się z Malediwów. Parze ostatecznie udało się opuścić wyspę, na której mieszkali. Piosenkarka na Instagramie opublikowała pożegnalne nagranie z samolotu.

Maria Staroń