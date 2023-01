Roxie Węgiel pozuje na plaży. Tak świętuje ze swoim chłopakiem

Roksana Węgiel dała się poznać polskiej publiczności jako utalentowana dziewczynka w pierwszej edycji "The Voice Kids". Wygranie talent show było jedynie początkiem jej sukcesów. W listopadzie 2018 roku usłyszała o niej cała Europa, gdy z piosenką "Anyone I Want to Be" wywalczyła Polsce pierwsze w historii zwycięstwo w konkursie Eurowizji Junior. Wtedy jej kariera nabrała tempa.

W ubiegłym tygodniu wokalistka skończyła 18 lat, co uczciła wypuszczeniem singla "Ciche szepty". W klipie pojawiła się ze swoim chłopakiem - 26-letnim Kevinem Mglejem. Ostatnio, chwaląc się zdjęciami z osiemnastki, wokalistka po raz pierwszy pokazała ukochanego na Instagramie.

Roksana Węgiel odpoczywa na Malediwach

Niedługo po swoich 18. urodzinach Roksana Węgiel wybrała się na urlop, by odpocząć od zawodowych obowiązków i wzmożonego zainteresowania, jakie ostatnio jej towarzyszyło. Poleciała na drugi koniec świata - na lubiane przez gwiazdy Malediwy - i podzieliła się już w sieci pierwszymi kadrami z wakacji.

Roxie na Malediwy wybrała się ze swoim ukochanym. Kevin Mglej, podobnie jak jego dziewczyna, także zdążył już pochwalić się swoim instagramowym obserwatorom zagraniczną wycieczką.

