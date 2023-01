Szersza publiczność poznała Roksanę Węgiel na początku 2018 r., gdy pojawiła się w pierwszej polskiej edycji "The Voice Kids". Już od przesłuchań w ciemno Roksana robiła furorę. Zaśpiewała wtedy przebój "Halo" Beyonce. "Myślę, że ona w twoim wieku nie miała takiego głosu" - komplementowała uczestniczkę jurorka Edyta Górniak.

Młoda wokalistka z Jasła (woj. podkarpackie) wygrała Eurowizję Junior 2018, która odbyła się 25 listopada 2018 roku w Mińsku na Białorusi z udziałem przedstawicieli 20 państw. Laureatka pierwszej edycji "The Voice Kids" z piosenką "Anyone I Want to Be" wystąpiła jako ostatnia i zdobyła najwięcej punktów. Był to pierwszy triumf Polski w tym konkursie.

Roxie Węgiel szczerze o wierze. "Jak czuję potrzebę, to idę do kościoła"

11 stycznia 2023 miał swoją premierę najnowszy singiel Roxie Węgiel, "Ciche szepty". Data zbiegła się z 18. urodzinami Roksany, która wkracza w dorosłość na własnych muzycznych zasadach.



Singiel "Ciche szepty" zapowiada długo wyczekiwany album Roxie "13+5". Przy stworzeniu singla, jak i całego albumu, wokalistka współpracowała z teamem producenckim WOLF HOUSE (Jeremi Sikorski, Kevin Mglej, Andrzej Jaworski i Albert Markiewicz). Premiera drugiego solowego albumu Roxie Węgiel przewidywana jest na marzec 2023 roku.

Do piosenki powstał teledysk, który wyjątkowo spodobał się fanom Roxie. "Singiel super, teledysk zupełnie coś nowego. Na plus", "Jaki świetny teledysk", "Teledysk rewelacja - bardzo przyjemnie się go ogląda" - piszą w komentarzach. Jak podaje Plejada, jedna z piosenek ma opowiadać o jej relacji z Bogiem.

W rozmowie z o2 opowiedziała, w jaki sposób postrzega wiarę i czy chodzi do kościoła. "Jak czuję potrzebę, to idę do kościoła. To nie jest jakiś przymus, że co niedzielę chodzę, tylko po prostu chcę tam chodzić. Naprawdę można trafić na fajną mszę, na fajne kazanie" - mówi piosenkarka. Niegdyś w rozmowie z Pomponikiem dodawała, że wszystko, co ma, zawdzięcza Bogu. "Ja tak naprawdę wyznając moje wartości, nie wstydzę się tego" - mówiła.

Węgiel sądzi, że Kościół jest postrzegany przez błędny stereotyp, a wspólnota ludzi go tworzących to nie tylko starsi i "wapniacy". Jak przyznaje, do świątyni nie chodzi sama, a z kolegami. "Trzeba trochę przełamać ten stereotyp Kościoła, bo każdy myśli, że jak ktoś chodzi do kościoła, to jest po prostu jakimś starym wapniakiem. Chodzę do kościoła z moją ekipą, która jest bardzo, że tak powiem, współczesna i totalnie to są super ziomale, więc trzeba trochę uświadamiać ludzi" - mówi, a po chwili dodaje: "Nie chodzę tam do instytucji, nie chodzę tam dla księży, tylko dla Boga".

