Najmłodsza uczestniczka "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami" jest zarazem jedną z faworytek do zdobycia Kryształowej Kuli. Na parkiecie towarzyszy jej Michał Kassin.

W ćwierćfinałowym odcinku pary pojawiły się dwukrotnie. W drugim tańcu dodatkowo brali udział bliscy gwiazd - Roxie Węgiel ( sprawdź! ) zaprosiła swojego narzeczonego, producenta i kompozytora Kevina Mgleja. Ukochany 19-latki zachwycił wszystkich efektownym obrotem na krześle.

Reklama

Roxie Węgiel dumna z Kevina Mgleja. Jak wypadł w "Tańcu z gwiazdami"?

"Udany związek zależy od dwóch rzecz, znalezienie właściwej osoby i bycie właściwą osobą. Ten taniec pokazał, że to właśnie Kevin jest właściwą osobą, ja naprawdę myślałam, że ty przyłożysz Michałowi" - komentowała Iwona Pavlović.

"Kevin ja jestem pod wielkim wrażeniem. (...) Jesteś wschodzącą gwiazdą" - dodał Rafał Maserak.

Roksana, Michał i Kevin otrzymali od jurorów (poza Pavlović i Maserakiem uczestników oceniają także aktorka Ewa Kasprzyk i choreograf Tomasz Jan Wygoda) maksymalną notę 40 punktów.

"Jestem bardzo dumna z Kevina. Jestem przeszczęśliwa, dziękujemy bardzo za wsparcie. To był dla mnie wyjątkowy występ i będziemy go długo wspominać" - powiedziała Roxie w relacji na Instagramie.



Wideo Roxie, Michał i Kevin - Tango | Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami 14. Odcinek 8

Wokalistka ma na koncie dwie płyty - "Roksana Węgiel" oraz "13+5" (przy niej pomagał jej Kevin Mglej) - oraz takie przeboje jak: "Anyone I Want To Be", "Dobrze jest jak jest" oraz "Miasto". Zwyciężczyni Eurowizji Junior zdobyła też wiele nagród takich jak: MTV EMA, Bestsellery Empiku, Bursztynowy Słowik. Dwukrotnie była nominowana do Fryderyków.