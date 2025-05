Cleo i Donatan wracają z nowym hymnem o polskości. Teledysk jak lekcja historii

Utwór "Jestem stąd" to zapowiedź drugiej części albumu "Równonoc: Raróg", którego premiera zaplanowana jest na 19 września. W nowej odsłonie Cleo wciela się w postać Runy - swojego alter ego inspirowanego słowiańską symboliką. Produkcja Donatana łączy etniczne brzmienia z nowoczesną elektroniką i rapem, tworząc unikalny klimat na styku folkloru i współczesności.

Wideo do utworu nie tylko zachwyca wizualnie, ale pełni również funkcję edukacyjną - przybliżając widzom postać Chrobrego oraz kontekst historyczny jego koronacji. To kolejna próba twórców, by popularyzować polską kulturę i historię w sposób atrakcyjny dla młodego odbiorcy.