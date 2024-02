Roxie Węgiel i jej "sekret". W życiu nastoletniej wokalistki szykują się spore zmiany

Pod szyldem "Sekret Roxie" kryje się pierwszy, zgodny z osobistą wizją 19-letniej wokalistki, koncert Roksany Węgiel ( sprawdź! ).

Zwyciężczyni pierwszej edycji "The Voice Kids", Eurowizji Junior 2018 oraz programu "Dance, Dance, Dance" przygotowała dla swoich odbiorców show muzyczno-taneczne, łącząc swoje obydwie pasje, sprawiając, że scena zapłonie.



Premierowy koncert "Sekret Roxie" odbędzie się 6 marca w klubie Niebo w Warszawie. Limitowana liczba biletów dostępna jest w sprzedaży.

"Sekret Roxie" to koncert, który odkryje wszystkie plany nastolatki na 2024 rok. Poza przebojami takimi jak "Miasto" czy "Łobuz", na scenie pojawią się całkowicie nowe kompozycje Roxie. Wydarzenie uzupełni choreografia przygotowana specjalnie na koncert w klubie Niebo oraz oprawa wizualna wykorzystująca możliwości sztucznej inteligencji.

Clip Roxie Węgiel Łobuz - ft. Beata Kozidrak

"Ale to nie wszystko! Na scenie dołączą do Roxie Węgiel muzyczni goście - kto? To na razie jej sekret. Sekret Roxie" - czytamy w zapowiedzi.

Przypomnijmy, że w piosence "Łobuz" towarzyszyła jej Beata Kozidrak. Na koncie ma również duety z Tribbsem, Pawbeatsem czy Edytą Górniak.

Roxie Węgiel w programie "Taniec z gwiazdami"

Z kolei 14 lutego wokalistka pojawi się w transmitowanym przez Polsat koncercie walentynkowym "Cudowna jest miłość". Wiosną młodą wokalistkę zobaczymy w powracającym na antenę programie "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami". W odświeżonym show uczestników oceniać będą: Iwona Pavlović, aktorka Ewa Kasprzyk, tancerz Rafał Maserak i choreograf Tomasz Jan Wygoda.



Na koncie ma dwie płyty - "Roksana Węgiel" oraz "13+5" - oraz takie przeboje jak: "Anyone I Want To Be", "Dobrze jest jak jest" oraz "Miasto". Roksana zdobyła też wiele nagród takich jak: MTV EMA, Bestsellery Empiku, Bursztynowy Słowik czy innych, Nickelodeon Kids Choice Awards. Dwukrotnie była nominowana do Fryderyków.

Przy płycie "13+5" pomagał jej producent i kompozytor Kevin Mglej - na początku 2023 r. para potwierdziła swój związek. Obecnie szykują się do ślubu.