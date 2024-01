Roxie Węgiel pokazała nagrania z sypialni. "Kocham najmocniej"

Roxie Węgiel 11 stycznia skończyła 19 lat. Dzień wcześniej jej przyjaciele (m.in. Marcelina Szlachcic i Jeremi Sikorski) zrobili jej niespodziankę. "Bo dziś wylatuję świętować w ciepełku" - napisała wokalistka.

W kolejnej relacji na Instagramie pokazała, jaki prezent przygotował jej narzeczony Kevin Mglej, z którym wybrała się do Omanu (z przesiadką w Katarze).

"Wchodzę do pokoju, a tam taka cudowna niespodzianka. Kocham najmocniej" - pokazała nagrania z hotelowego pokoju.

Roxie Węgiel świętuje urodziny w Omanie

"Jak tu jest pięknie! Zakochałam się w tym miejscu!" - napisała 19-latka.

Wspomniany Kevin Mglej to starszy od Roxie o osiem lat producent i kompozytor. Przypomnijmy, że para razem pracowała nad płytą "13+5" Roxie.

Roxie Węgiel - kim jest młoda gwiazda polskiej sceny?

Wokalistka urodziła się 11 stycznia 2005 roku w Jaśle. W 2017 roku wystąpiła w show "The Voice Kids", który wygrała, a w 2018 roku reprezentowała Polskę w 16. Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci w Mińsku, zajmując w nim pierwszą pozycję. W 2019 roku wydała swoją płytę, na której znalazły się hity takie jak: "Anyone I Want to Be" i "Dobrze jest, jak jest". W 2021 roku wygrała program "Dance, dance, dance".

W marcu tego roku wypuściła drugi album "13+5". Sporą popularność zdobyły piosenki "Miasto" (ponad 5,9 mln odsłon) i najnowszy "Łobuz" (duet z Beatą Kozidrak).