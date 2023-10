Utwór "Łobuz" wyprodukowała ekipa Wolfhouse. Zaskakująca, międzypokoleniowa współpraca zdążyła już przypaść do gustu fanom. "Praca z taką ikoną, jaką jest Beata Kozidrak, była bardzo rozwijająca i dodała mi muzycznego pazura" - mówi Roksana Węgiel.

"Dwie najlepsze polskie piosenkarki", "Fantastyczny duet", "Dwie mega zdolne artystki. Wyszło wam to mega!" - pisali zachwyceni fani pod teledyskiem na platformie YouTube.

"Singiel 'Łobuz' jest przede wszystkim zapowiedzią reedycji płyty '13+5'. Mega się cieszę, że tę singlową wyprawę mogę otworzyć z Beatą Kozidrak (mówię tak, bo w studiu pozwoliła mi przejść na ty!!!). Numer w rockowo-popowej stylistyce łączy nasze muzyczne dwa światy. 'Łobuz' opowiada o ... I tu chyba pozwolę każdemu na własną interpretację... Powiem tylko, że my, kobiety lubimy ten pierwiastek łobuza w facetach" - komentowała 18-letnia wokalistka.

Gwiazdy w klipie prezentują się w zadziornej odsłonie. Roxie ma na sobie białą koszulkę z czerwonym napisem "IT'S A GIRL" (ang. "TO DZIEWCZYNKA"), co spowodowało plotki na temat rzekomej ciąży młodej piosenkarki.

Roxie Węgiel nie pozwoliła jednak, by plotki długo roznosiły się po sieci. W rozmowie z Eską zdementowała doniesienia i dodała, że od samego początku spodziewała się takiej reakcji widzów.

"Wiedziałam, że będzie z tego problem. Nawet na planie mówiłam Konradowi, mojemu styliście, że 'Jezu, jaką ty mi dałeś koszulkę... Ludzie pomyślą, że ciąża', ale nie, dementujemy! - mówiła wyraźnie rozbawiona.

Koszulka miała jednak swoje znaczenie. Chodziło jej jednak o coś innego. "To jest zwykły napis na koszulce. Tyle wystarczy, żeby sprowokować Polskę? Chodziło mi o taką siłę dziewczyn" - wyjaśniła.

Roksana Węgiel już wkrótce zostanie żoną

W dniu premiery singla Węgiel w RMF FM skomentowała ostatnie doniesienia na temat jej ślubu z Kevinem Mglejem. Dotychczas w sieci plotkowano m.in. o tym, jak ma wyglądać ślub Roksany Węgiel. Rzekomo wszystko miało być już szczegółowo ustalone, a wydarzenie miało odbyć się "bez większych ekstrawagancji". Węgiel powiedziała, że prawie nic z tych doniesień nie ma odniesienia w rzeczywistości!

"W przyszłym roku - tak, to jest prawda. Ale jakie będzie, to się klaruje dopiero" - powiedziała i dodała żartobliwie, że jeśli pojawi się na nim Beata Kozidrak, to na pewno będzie to huczna impreza z klasą.

"Cudownie się czuję jako narzeczona. Mamy ślub z tyłu głowy i do tego dążymy. Mam już upatrzoną, wymarzoną suknię. Bardziej syrenka, ale nie chcę za dużo zdradzać. Na pewno będzie to ślub kościelny" - mówiła Roksana węgiel jakiś czas temu w rozmowie ze "Światem Gwiazd". Na ten moment więcej planów nie przedstawiła.



Zdjęcie Roksana Węgiel na planie teledysku "Ciche szepty" / Nghtlou Konrad Tułak / materiały prasowe

Roksana Węgiel - kariera i życie prywatne

Wokalistka urodziła się 11 stycznia 2005 roku w Jaśle i ma obecnie 18 lat. W 2017 roku wystąpiła w show "The Voice Kids", który wygrała, a w 2018 roku reprezentowała Polskę w 16. Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci w Mińsku, zajmując w nim pierwszą pozycję. W 2019 roku wydała debiutancką płytę, na której znalazły się hity takie jak: "Anyone I Want to Be" i "Dobrze jest, jak jest". W 2021 roku wygrała program "Dance, dance, dance".

Węgiel nazywana jest polską księżniczką popu. Od lat pojawia się na liście przebojów, a jej konto na Instagramie śledzi 1,4 miliona obserwatorów. Jej życie prywatne cieszy się równie sporym zainteresowaniem ze strony fanów co jej kariera.