Roxie Węgiel przystąpiła do egzaminu dojrzałości jak wielu młodych Polaków. Gwiazda, która zasłynęła zwycięstwem w "The Voice Kids" i Eurowizji Junior 2018 ma już 18 lat i 4 maja zdawała maturę z języka polskiego.

Na swoim TikToku zamieściła nagranie z dzisiaj, na którym pokazała się w maturalnej stylizacji. W tle słychać piosenkę Maty "100 dni do matury", której fragment tekstu brzmi: "10 godzin do maturki, bejbe, co ma być, to będzie. Bałem się tego dnia od roku, ale dzisiaj czuję się nieźle. Mamo, tato, obiecuję, kiedyś się za szkołę wezmę, ale nie dziś".

Słowa te nie są zaskakujące w kontekście do edukacji wokalistki, która już w przeszłości zapewniała, że po maturze nie planuje iść na studia.

"Co ma być to będzie! Powodzenia" - napisała pod nagraniem. Na nim widzimy ją w swetrze z dekoltem w serek, białej koszuli i krótkiej spódniczce. 18-latka założyła także buty na koturnie i czarno-białe skarpetki.

Gwiazda "Projektu Lady" krytykuje strój Roksany Węgiel

W rozmowie z Pudelkiem strój wokalistki skomentowała była gwiazda "Projektu Lady", Irena Kamińska-Radomska.

"Przyjrzałam się zdjęciom Roksany Węgiel, na których widać, jak zmierza na egzamin maturalny. Uważam, że jej strój był nieadekwatny do sytuacji. Nie chodzi przecież tylko o wyniki tego egzaminu, ale również o dojrzałość człowieka. Z mojej perspektywy, a nawet nie mojej, a etykiety, strój pani Węgiel był nieodpowiedni. Spódniczka, o ile to była spódniczka, bo równie dobrze mogły to być krótkie szorty, powinna sięgać za kolana, ewentualnie minimalnie przed, tzn. 6 cm powyżej środka kolana. To jest absolutnie najkrótsza ze stosownych długości" - oceniła.

"Oczywiście, kobieta w dniu matury może ubrać się w marynarkę i spódniczkę, ale również i wizytową sukienkę w granatowym kolorze. To byłby odpowiedni strój. W tym przypadku nie dość, że spódniczka była za krótka to, gdy przyjrzałam się zdjęciom, okazało się, że i dodatki były nie na miejscu. Sportowe buty i skarpetki nie były dobrym rozwiązaniem. Może to jest modne, ale matura to nie okazja, by tak się ubierać. Moim zdaniem Roksana Węgiel pokazała lekceważący stosunek do wydarzenia oraz osób, które brały w nim udział. Roksana, zdaje się, jest piosenkarką, jeżeli dobrze wiem" - kontynuowała. "I właśnie przez ten wzgląd, że pracuje w kulturze, powinna bardziej starać się, żeby do kultury pasować "- dodała Kamińska-Radomska.