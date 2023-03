W ostatnich miesiącach u Roksany Węgiel sporo się dzieje. Wokalistka w styczniu 2023 roku skończyła 18 lat, ujawniła swój związek z starszym od niej o 8 lat Kevinem Mglejem oraz - co dla niej najważniejsze - rozpoczęła promocje drugiej albumu.

Płyta "13+5" ukazać ma się 31 marca. Do tej pory poznaliśmy dwa numery promujące wydawnictwo - "Ciche szepty" oraz "Miasto".

Roksana Węgiel o pieniądzach. Kiedy została milionerką?

Obecnie wokalistka intensywnie promuje nowe wydawnictwo i z tej okazji udzieliła pojawiła się w kilku podcastów. W rozmowie z Żurnalistą została zapytana o swój majątek.

Roxie zdradziła, że milion złotych zarobiła mając 17 lat.

"Tak, to gdzieś tam było moim postanowieniem. Ucieszyłam się i wiadomo, masz coś takiego, że po prostu... Nawet się w sumie trochę wzruszyłam, bo stwierdziłam, że to, co robię, powoduje, że się spełniam na każdej płaszczyźnie" - powiedziała.

Wokalistka zdradziła też, kiedy zaczęła zarabiać.



"W wieku 12 lat zaczęłam i totalnie nie miałam pojęcia, jakie w tej branży można zarobić pieniądze. Nigdy nie miałam mindsetu, że robię coś dla kasy. Po prostu tak wyszło" - dodała.