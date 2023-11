8 listopada do katalogu platformy Netflix trafi czteroodcinkowy dokument poświęcony jednemu z najbardziej rozpoznawalnych brytyjskich piosenkarzy. Sam Robbie Williams przyznał, że praca nad tym dokumentem była dla niego trudnym przeżyciem, które porównał do oglądania własnego wypadku samochodowego w zwolnionym tempie.

To wyznanie jedynie potwierdza, że piosenkarz opowiadając o życiu i karierze sięgnął do najtrudniejszych przeżyć. Zresztą w jednym z fragmentów serialu wyznaje, że nachodziły go myśli samobójcze. "Pewnego dnia pomyślałem: 'najlepiej byłoby, gdybym po prostu umarł'" - stwierdził przed kamerą.

Reklama

Na krótko przed premierą dokumentu w rozmowie z "Daily Mirror" muzyk nie tylko potwierdził to, że w stanie najgłębszej depresji miał myśli samobójcze. Przyznał, że próbował odebrać sobie życie. Piosenkarz nie wyjawił jednak na jakim etapie swojego życia posunął się do tego, by podciąć sobie żyły.

"Jakiś czas temu przeczytałem coś, co mnie bardzo poruszyło. Ktoś stwierdził, że celebryci sprawiają, że problemy ze zdrowiem psychicznym stają się modne, wręcz seksowne. Ale proszę mi wierzyć, nie ma nic seksownego w tym, że ktoś sięga po nóż i podcina sobie żyły, co sam uczyniłem. Musimy być bardzo uważni na to, co mówimy" - stwierdził kategorycznie wokalista dwukrotnie nominowany do Grammy.

Poproszony o potwierdzenie tego, że w przeszłości targnął się na swoje życie, Williams zapewnił, że taka sytuacja miała miejsce.

Tym wyznaniem artysta ostrzegł krytyków, którzy tak nonszalancko traktują temat zdrowia psychicznego, szczególnie jeśli to zagadnienie podejmują osoby z pierwszych stron gazet.

Robbie Williams kończy 45 lat 1 / 13 13 lutego brytyjski wokalista Robbie Williams obchodzi swoje 45 urodziny. Uczci je on wydaniem nowej płyty, która trafi do sprzedaży dzień później – 14 lutego. "Under the Radar Vol. 3", podobnie jak dwie poprzednie części, to kompilacja piosenek, które zostały napisane z myślą o wcześniejszych albumach, ale ostatecznie się na nich nie znalazły. Źródło: Getty Images

"Dlaczego o tym mówię? Chcę wyraźnie podkreślić, że niezależnie od tego, czy jesteś gwiazdą programu reality, czy wystąpiłeś w filmie Martina Scorsese, nadal jesteś człowiekiem. Zatem należy bardzo uważać i ważyć słowa, gdy rzuca się takie opinie, jak ta, że znani ludzie mówiąc o swoim zdrowiu psychicznym starają się zwrócić na siebie uwagę. To nie jest w porządku. Na szczęście dziś o zdrowiu psychicznym mówimy inaczej" - dodał 49-letni piosenkarz, który zmaga się również z m.in. dysmorfofobią.

We wrześniu 2022 r. wokalista znany z Take That podsumował 25-lecie solowej kariery płytą "XXV". W ramach trasy w połowie marca zaśpiewał w Tauron Arenie Kraków.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robbie Williams śpiewa "Feel" podczas koncertu w Krakowie INTERIA.PL