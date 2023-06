"To przewlekły covid, a nie wiek" - powiedział do publiczności Robbie Williams po tym, jak po wykonaniu trzech utworów musiał przerwać swój występ - poinformowały w niedzielę niderlandzkie media. Brytyjczyk występował w sobotę wieczorem na festiwalu Pinkpop w Landgraaf na południu Holandii.

Media zauważają, że artysta wyglądał na zmęczonego i w trakcie swojego show bazował w dużej mierze na chórkach oraz rozmowach z publicznością. Po wykonaniu trzech utworów 49-latek przerwał swój występ, upadł na kolana i powiedział do publiczności "to przewlekły covid, a nie wiek".



"To uderzające, on nie potrafi zaśpiewać dwóch piosenek pod rząd, a w zasadzie nie śpiewa ani jednej w całości. Williams pozostawia refreny głównie swoim chórkom lub publiczności, a także unika śpiewania zwrotek w całości" - napisał dziennik "Algemeen Dagblad".

"Williams wydaje się stary i bez życia" - oceniła holenderska gazeta. Bardziej wyrozumiały dla brytyjskiego artysty jest krytyk dziennika "De Telegraaf". "Urok, zdrowa dawka autoironii i największe przeboje lat 90. pomagają Williamsowi przetrwać ten wieczór" - skomentowała gazeta.



"Robbie Williams przestał być złym chłopcem, a stał się kimś w rodzaju idealnego zięcia" - dodał "De Telegraaf".

We wrześniu 2022 r. wokalista znany z Take That podsumował 25-lecie solowej kariery płytą "XXV". W ramach trasy w połowie marca zaśpiewał w Tauron Arenie Kraków.