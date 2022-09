Wizyta piosenkarki związana jest z nadaniem Tiranie w lutym tego roku miana Europejskiej Stolicy Młodzieży, przyznawanego przez Europejskie Forum Młodzieży. Dlatego też swoją podróż do Albanii Rita Ora rozpoczęła od wizyty w szkole artystycznej w Tiranie. W trakcie spotkania piosenkarka podzieliła się z młodzieżą swoimi doświadczeniami i zachęcała ich do upartego dążenia do celu.

"Gdy będziecie dorastać, spotkacie na swojej drodze ludzi, którzy będą was inspirować do działania, inni będą wam wmawiać, że nie dacie rady. To może podkopać waszą wiarę w siebie. Ale powinniście skupić się na sobie i nie słuchać tych drugich. Musicie udowodnić, że się mylili. Właśnie to pozwoliło mi pójść do przodu" - przekonywała w swoim wystąpieniu artystka urodzona w Prisztinie.

Jej wysiłki na rzecz promowania kultury, wspierania młodych talentów i inspirowania tych, którzy chcą powielić jej sukces zostały docenione. W poniedziałek piosenkarka udała się do pałacu prezydenckiego, aby z rąk Bajrama Begaja odebrać niezwykle zaszczytne odznaczenie, order Naima Frasheriego. To wyróżnienie wręczane jest osobom szczególnie zaangażowanym w kulturę, sztukę i edukację. W swoim przemówieniu prezydent Albanii docenił poświęcenie artystki na rzecz promowania ludzkich i artystycznych wartości i wrażliwości.

"Jestem przekonany, że to wyróżnienie wyraża wdzięczność wszystkich miłośników sztuki w Albanii i Kosowie" - podkreślił Begaj. "Pozwól, że wyrażę swoją osobistą wdzięczność dla twojego poświęcenia sztuce i kulturze. Jednocześnie znajduję okazję, aby zachęcić cię do dalszego dawania przykładu i udowadniania, że sztuka pozwala budować mosty, łączyć ludzi i leczyć duszę. Z dumą patrzyliśmy, jak twój wspaniały głos wiedzie cię do sukcesu, ten sam potężny głos wykorzystywałaś, aby głośno mówić o sprawach ważnych dla świata, aby uczynić go jeszcze lepszym miejscem" - kontynuował Begaj.

Instagram Post

Relacjonując tę ceremonię w mediach społecznościowych, artystka przyznała, że to wydarzenie, jak i sama podróż do Albanii, na zawsze zapadną w jej pamięci. Wyraźnie wzruszona tym odznaczeniem Ora, mogła jedynie podziękować wszystkim tym, którzy dostrzegli i docenili jej wysiłki. Po oficjalnej wizycie, artystka tym razem jako ambasadorka UNICEF udała się do ośrodka opiekuńczego dla dzieci i rodzin House of Colors (Dom Kolorów) w Tiranie. Piosenkarka chętnie odcisnęła dłonie na jednej ze ścian budynku, nie bała się również ubrudzić rąk w trakcie zajęć plastycznych i pieczenia lokalnych łakoci.

"Mam nadzieję, że moja mama będzie ze mnie dumna" - podpisała jeden z filmików na Instagramie, na którym widzimy, jak kilkoma ruchami udaje się jej rozwałkować ciasto. "Jestem zaszczycona, że mogłam spotkać się z dziećmi i wolontariuszami. Praca, którą wykonują jest naprawdę niesamowita i nieoceniona" - podsumowała spotkanie artystka w zamieszczonym na Instagramie wpisie.

Instagram Post