Związek Rity Ory i Taiki Waititiego od miesięcy wzbudza ogromne zainteresowanie kolorowych magazynów. Choć oni sami długo unikali oficjalnego potwierdzenia plotek na temat ich romansu, w sierpniu zeszłego roku postanowili zaspokoić ciekawość fanów i tabloidów, pojawiając się razem na kalifornijskiej premierze filmu "Legion samobójców: The Suicide Squad".

Niespełna rok później świat obiegła informacja, iż gwiazdorska para szykuje się do ślubu. Jak na początku czerwca ujawniła osoba z bliskiego otoczenia piosenkarki i starszego od niej o 15 lat reżysera, zakochani planowali najpierw zorganizować kameralną uroczystość w gronie najbliższych, a następnie huczną imprezę z udziałem sławnych przyjaciół.

Znajomy Ory i Waititiego ujawnił wówczas, że nie są oni zwolennikami ślubnych tradycji, a uroczyste zaręczyny zastąpiła im zwykła rozmowa, podczas której uzgodnili, że chcą spędzić ze sobą resztę życia. "Nie lubią efekciarstwa. Nie było pierścionka ani klękania na jedno kolano i pytania: 'Czy wyjdziesz za mnie?'. Po prostu stawali się sobie coraz bliżsi, aż pewnego dnia oboje, niemal jednocześnie, powiedzieli: 'Chcę wziąć z tobą ślub'. Mają co prawda jeszcze kilka szczegółów do dogrania, ale wszystko idzie w dobrym kierunku" - zdradził przyjaciel pary.

Rita Ora i Taika Waikiki wzięli ślub

Jeśli wierzyć najnowszym doniesieniom, te szczegóły zostały błyskawicznie dograne, a ślub już się odbył. Uroczystość miała ponoć miejsce w Londynie.

"To była naprawdę intymna ceremonia, w której udział wzięli tylko najbliżsi im ludzie. Choć oboje są osobami publicznymi i żyją w centrum uwagi mediów, Rita jest zdeterminowana, by chronić prywatność i utrzymać ich związek z dala od wścibskich paparazzich. Dlatego nie chciała robić zamieszania wokół ślubu. Rita wróciła już do studia nagraniowego i pracuje nad swoim trzecim albumem" - wyjawiła osoba z bliskiego otoczenia Ory.

Plotki o ślubie wokalistki i filmowca podsyciło zdjęcie opublikowane na Instagramie przez siostrę Ory, Elenę. Na fotografii widać, że Waititi nosi na serdecznym palcu obrączkę. Sami zainteresowani nie odnieśli się do doniesień o ślubie.

