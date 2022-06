O tym romansie kolorowe magazyny plotkowały już wiosną zeszłego roku. 31-letnia brytyjska wokalistka i starszy od niej o 15 lat nowozelandzki reżyser przez kilka miesięcy nie komentowali tych doniesień, w końcu jednak potwierdzili, że są parą, pojawiając się razem na sierpniowej premierze filmu "Legion samobójców: The Suicide Squad" w Kalifornii. Trzymała się tam za ręce i nie szczędzili sobie czułości, co było wymownym dowodem na to, że łączy ich płomienne uczucie.

Teraz okazało się, że Rita Ora i Taika Waititi mają bardzo poważne plany na przyszłość. Jak na łamach "The Sun" donosi osoba z ich bliskiego otoczenia, już niedługo zamierzają się pobrać. Najpierw chcą zorganizować kameralną uroczystość w gronie najbliższych, a następnie huczną imprezę dla sławnych przyjaciół, która ma się odbyć w Londynie jeszcze w tym roku.

Znajomy "The Sun" wyjawił także, że Ora i Waititi nie przywiązują wagi do ślubnych tradycji i rytuałów. Dowodem na to jest fakt, że nie są jeszcze zaręczeni. Zamiast typowych oświadczyn odbyli zwyczajną rozmowę, podczas której uzgodnili swoje plany względem ślubu. "Nie lubią efekciarstwa. Nie było pierścionka ani klękania na jedno kolano i uroczystego pytania 'Czy wyjdziesz za mnie?'. Po prostu stawali się sobie coraz bliżsi, aż pewnego dnia oboje, niemal jednocześnie, powiedzieli: 'Chcę wziąć z tobą ślub'. Mają co prawda jeszcze kilka szczegółów do dogrania, ale wszystko idzie w dobrym kierunku" - zdradził znajomy pary.

Inna osoba z otoczenia piosenkarki i reżysera opowiedziała niedawno o szczegółach relacji Ory i Waititiego w rozmowie z "New Idea Magazine". "Bardzo szybko zaczęli rozmawiać o małżeństwie. On ciągle nazywa ją swoją żonką i zapewnia, że będzie jej pierwszym i ostatnim mężem. Rita ma na jego punkcie absolutną obsesję" - wyjawił znajomy gwiazdorskiej pary.

Taika Waititi był już w przeszłości żonaty. W 2011 roku poślubił producentkę filmową Chelsea Winstanley, z którą rozstał się po siedmiu latach. Ma z nią dwie córki: 10-letnią Te Hinekahu i 6-letnią Matewę Kiritapu.