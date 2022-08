Rage Against The Machine zebrali milion dolarów na cele charytatywne

Rage Against The Machine zagrali pięć koncertów w Madison Square Garden w zeszłym tygodniu, wykonując dla swoich fanów takie hity, jak "Bulls On Parade", "Killing In The Name" i "Guerrilla Radio".

Muzycy ogłosili, że dzięki fanom, którzy kupili bilety na te koncerty, udało im się zebrać łącznie 1 milion dolarów (829 400 funtów).

10 procent biletów na te występy (i wszystkie inne w ramach północnoamerykańskiej trasy "Public Service Announcement") zostało sprzedanych w systemie "charity pricing", w którym wprowadzono wyższe opłaty, a wszystkie dodatkowe fundusze zostały przekazane lokalnym organizacjom charytatywnym.

Reklama

RATM pochwalili się w mediach społecznościowych że zebran pieniądze zostaną rozdzielony pomiędzy trzy organizacje non-profit. Wśród nich jest Immigrant Defense Project, która oferuje pomoc prawną osobom w USA, którym grozi deportacja.

Dwie pozostałe organizacje to Neighbors Together, która zapewnia żywność i usługi społeczne dla potrzebujących w Ocean Hill, Brownsville i Bedford-Stuyvesant - "trzech obszarach o najniższych dochodach w Nowym Jorku" oraz The Campaign Against Hunger, która "zwiększa dostęp do bezpiecznej, odżywczej żywności i powiązanych zasobów" w całym Nowym Jorku.

Podczas innych koncertów na trasie, zespół zebrał łącznie 2 223 345 dolarów na cele charytatywne w całej Ameryce Północnej.

Występy w Nowym Jorku były ostatnimi podczas północnoamerykańskiej części trasy "Public Service Announcement". Zespół miał w tym miesiącu rozpocząć 13-dniową trasę po Wielkiej Brytanii i Europie, jednak został zmuszony do jej odwołania po tym, jak frontman Zack de la Rocha zabawił się kontuzji nogi podczas drugiego koncertu w Ameryce Północnej.

Clip Rage Against the Machine Bombtrack

Sprawdź tekst utworu "Bombtrack" w serwisie Teksciory.pl!

Rage Against The Machine - koncert w Polsce odwołany

Smutną dla polskich fanów informację przekazał zespół Rage Against The Machine ( posłuchaj! ) w specjalnym oświadczeniu.

"Zgodnie z zaleceniami medycznymi, Zack de la Rocha został poinformowany, że sierpniowy i wrześniowy etap trasy Rage Against The Machine w Wielkiej Brytanii i Europie w 2022 roku nie może się odbyć. Ogłaszamy to z wielkim rozczarowaniem. [Trasa] Rage Against The Machine zakończy swój bieg w Madison Square Garden w dniach 11, 12 i 14 sierpnia, a następnie Zack musi wrócić do domu na odpoczynek i rehabilitację. Loty, czas podróży i rygorystyczny harmonogram w Wielkiej Brytanii i Europie są po prostu zbyt dużym ryzykiem dla pełnego powrotu do zdrowia. Bardzo przepraszamy wszystkich naszych fanów, którzy czekali latami, aby nas zobaczyć i mamy nadzieję, że wkrótce powrócimy. Prosimy o kontakt z punktem zakupu w celu uzyskania zwrotu pieniędzy za wszelkie występy. Brad, Tim, Tom & Zack" - napisała grupa na Facebooku.

"Zaplanowany na 15 września tego roku w TAURON Arenie Kraków NIE odbędzie się. W celu uzyskania zwrotu środków prosimy o kontakt z bileterią, za pośrednictwem której zostały kupione bilety" - napisało Live Nation Polska, które organizowało koncert. Odwołanych zostało w sumie 13 koncertów, a grupa powróci do koncertowania w lutym 2023 roku. Będą to jednak występy w Stanach Zjednoczonych.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. ASAP ROCKY na Open'er Festival 2022 INTERIA.PL

Co dzieje się z wokalistą? 11 lipca 2022 roku grupa występowała w United Center w Chicago, a podczas jednego z utworów De La Rocha zaczął skakać na jednej nodze. Chwilę później obwieścił, że coś złego stało się z jego nogą. "Nie wiem, co to" - powiedział publiczności. RATM zdecydowało się dokończyć koncert, a muzyk został zniesiony ze sceny przez kolegów dopiero po wybrzmieniu ostatniego akordu tego wieczoru.

Rage Against The Machine. Koncert w Polsce odwołany

To miał być wielki powrót - niezwykle wyczekiwany przez polskich fanów. Zack De La Rocha (wokal), Tom Morello (gitara), Tim Commerford (bas) i Brad Wilk (perkusja) już 2020 roku potwierdzili krążące od pewnego czasu plotki o możliwej reaktywacji. Początkowo trasa miała rozpocząć się w USA w marcu 2020 roku, ale z powodu pandemii koronawirusa została przesunięta na lato 2021 roku, a następnie na rok 2022. Dotąd odbyło się zaledwie 16 koncertów z hucznie ogłaszanej trasy.

Zespół rozpadł się w 2000 r. - wokalista odszedł, tłumacząc swoją decyzję różnicami w koncepcjach dalszego rozwoju zespołu między jego członkami. Reszta muzyków, we współpracy z byłym wokalistą grupy Soundgarden Chrisem Cornellem, założyła formację Audioslave ( posłuchaj! ). Zespół wydał trzy płyty i zakończył swoją działalność w 2007 roku.



W tym samym roku, podczas festiwalu Coachella, Rage Against The Machine ( posłuchaj! ) wystąpił po raz pierwszy od siedmiu lat. Kolejne rozstanie nastąpiło w 2011 r. Od 2016 r. Morello, Commerford i Wilk występowali w składzie zespołu Prophets Of Rage, razem z B-Realem z Cypress Hill i Chuckiem D i DJ Lordem z Public Enemy. Pod tym szyldem ukazał się album "Prophets Of Rage" (2017) i EP-ka "The Party's Over" (2016), a z koncertami grupa dotarła także do Polski, występując podczas Open'er Festival 2017 i Pol'and'Rock Festival 2019.

Clip Rage Against the Machine Bullet In The Head

Pod koniec 2019 roku B-Real i Chuck D potwierdzili, że Prophets Of Rage kończy działalność w związku z reaktywacją RATM.

Buntownicze teksty de la Rochy nawoływały do sprzeciwu wobec skostniałego kapitalizmu, wyzyskiwaniu słabszych i wzywały do rewolucji. Muzycy wyrażali również swoje poparcie dla ruchu zapatystów - zbrojnej grupy działającej w Chiapas, jednym z najbiedniejszych regionów Meksyku.

Dyskografia zespołu obejmuje jeszcze studyjne płyty "Evil Empire" (1996), "The Battle Of Los Angeles" (1999) i "Renegades" (2000).

Prophets Of Rage na Dużej Scenie Pol'and'Rock Festival 2019 1 / 8 Zobacz zdjęcia z koncertu Prophets Of Rage na Dużej Scenie Pol'and'Rock Festival 2019 Źródło: WOŚP Autor: Stanisław Wadas udostępnij

Czytaj także:

Musikfest 2022: Policja przerwała imprezę z powodu strzelaniny

Finalista "Mam Talent" stanie przed sądem. Zgwałcił dwie kobiety?

To on pokona Sarę James w "Mam talent"? Jurorom z wrażenia zabrakło słów!