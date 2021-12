Od 70 lat w Wielkiej Brytanii wybierany jest najpopularniejszy utwór świąteczny. Z tej też okazji na rynku pojawiła się książka pt. "The Official Christmas No. 1 Singles Book".

Po raz pierwszy organizatorzy plebiscytu pozwolili głosować samym słuchaczom. Gwiazdkowe single walczyły ze sobą przez trzy tygodnie.

Ostatecznie do finału dotarły utwory Rage Against The Machine "Killing In The Name" oraz "2 Become 1" Spice Girls. W kluczowym głosowaniu RATM pokonał brytyjski girlsband.

Przypomnijmy, że "Killing In The Name" zostało najlepszym gwiazdkowym singlem w 2009 roku.



Reklama

Rage Against The Machine w Polsce. Kiedy koncert?

Przypomnijmy, że Rage Against The Machine przyjadą do Polski w ramach swojej światowej trasy koncertowej. Z powodu pandemii pierwszy termin koncertu - 10 września 2020 - został odwołany. Nowa data koncertu nie została jeszcze ustalona.