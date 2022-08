Andrew Johnston to brytyjski piosenkarz, który zdobył sławę dzięki występowi w 2. edycji brytyjskiego "Mam Talent" w 2008 roku. Wokalista miał wtedy 13 lat i zachwycił jurorów swoim sopranem.

Andrew przeszedł przesłuchanie śpiewając "Pie Jesu" z "Requiem" Andrew Lloyda Webbera. Zasiadająca w jury Amanda Holden została doprowadzona do łez, a publiczność zgotowała Johnstonowi owację na stojąco.

Johnston był typowany jako faworyt do wygrania konkursu. W półfinale zdobył najwięcej głosów publiczności. Zaśpiewał wtedy "Tears in Heaven" Erica Claptona, a Holden powiedziała mu, że jego głos to dar od Boga.

Chociaż nie wygrał konkursu, otrzymał kontrakt na nagrywanie z Syco Music, wytwórnią należącą Simona Cowella.

We wrześniu 2013 roku Johnston rozpoczął studia w Royal Northern College of Music.

Finalista "Mam Talent" stanie przed sądem. Zgwałcił dwie kobiety?

Zamiast rozwijać swoją karierę, 27-letni dziś Johnston zaczął mieć poważne problemy z prawem. W 2020 roku został dwukrotnie oskarżony o popełnienie gwałtu w listopadzie 2019 i przestępstw seksualnych w marcu 2020 roku.

Chłopak miał rzekomo zgwałcić też jeszcze jedną kobietę w mieszkaniu w Londynie.

W środę 10 sierpnia 2022 Andrew Johnston miał stawić się w sądzie w tej sprawie, ale nie doszło do tego. Na ten moment wokalista został zwolniony za kaucją, a kolejna rozprawa będzie mieć miejsce 7 września w Southwark.

