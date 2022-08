Avery Dixon pochodzi z Atlanty w stanie Georgia. 21-latek przed jurorami "Mam talent" przyznał, że graniem na saksofonie zainteresował się, aby odreagować problemy w szkole. Dixon jako nastolatek był prześladowany. Jego rówieśnicy śmiali się z jego wyglądu i sposobu mówienia.

Podczas castingów swoją grą na saksofonie młody uczestnik zaczarował całą salę. Jurorzy wstali z miejsc i zaczęli tańczyć, a gdy Dixon skończył, nagrodzili go owacjami na stojąco.

"Za każdym razem, gdy słyszę o prześladowanych dzieciach, mam złamane serce. Każdy z tych idiotów, którzy cię nękali, mam nadzieję, że obejrzał ten występ. Wszyscy liczyliśmy, że to będzie dobry występ. Ale nie spodziewałem się, że będzie świetny!" - chwalił go Cowell.

Następnie zza kulis wyszedł Terry Crews, który stwierdził, że nie ma potrzeby głosować nad awansem muzyka i nacisnął złoty przycisk.



Golden Buzzer: Avery Dixon's Emotional Audition Moves Terry Crews to Tears | AGT 2022

Simon Cowell skład obietnicę uczestnikowi. "To było niesamowite"

Avery Dixon w półfinale amerykańskiego "Mam talent" zagrał "Higher Ground" Steviego Wondera i ponownie oczarował widzów i jurorów. Simon Cowell złożył uczestnikowi obietnicę.

"Wiele razy mówimy, że ktoś będzie gwiazdą, ale w twoim przypadku Avery - od momentu gdy pierwszy raz się spotkaliśmy - coś się zmieniło. Mówiłem to już Carrie Underwood wiele lat temu w innym programie ("Idolu" - przyp. red.). Obiecuję ci, że będziesz wielką gwiazdą. Wszystko, o czym marzysz, wierzę, że to się spełni. Za pierwszym razem byłeś dobry, teraz byłeś niesamowity. Wszystko jest znakomite" - stwierdził.

