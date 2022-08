Strzelanina podczas festiwalu. "Widziałem, jak wiele osób upadło"

Musikfest to amerykański festiwal muzyczny, który odbywa się corocznie od 1984 roku w Bethlehem w Pensylwanii. Jest to największy w kraju nieogrodzony darmowy festiwal muzyczny.

W tym roku impreza trwa w dniach 5-15 sierpnia, a gwiazdami byli Willie Nelson, Counting Crows, Disturbed i Ziggy Marley.

Jak donosi "The Morning Call", organy ścigania, w tym agenci FBI, przybyli na festiwal w sobotę około godziny 23:00 czasu lokalnego po tym, jak strzelanina spowodowała zamieszanie wśród publiczności.

"Widziałem, jak wiele osób upadło i zostało nadepniętych" - napisała na Facebooku jedna z osób.

"Pomogłem młodemu człowiekowi, którego ręce dość mocno krwawiły i nie mógł złapać oddechu" - dodaje.

Policja opisała strzelaninę jako odosobniony incydent, a szef policji w Bethlehem Michelle Kott powiedział, że festiwal został zamknięty jako środek ostrożności.

"Organy ścigania są na miejscu i kontrolują sytuację" - powiedział Kott.

"Nie wiadomo, czy nadal istnieje zagrożenie dla społeczeństwa" - dodaje. Musikfest został wznowiony następnego dnia.

