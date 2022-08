Alicja Szemplińska i Frank Leen pokazują swój magiczny świat. Posłuchaj "W moim garażu"

Do sieci trafił wspólny numer znanej z "The Voice of Poland" Alicji Szemplińskiej oraz autora hitu ostatnich tygodni - "Bombonierki" - Franka Leena. Posłuchaj "W moim garażu".

Alicja Szemplińska w nowych utworach pokazuje swoje prawdziwe "ja" /Marcin Wziontek/Agencja SE /East News