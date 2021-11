Brian May, opowiadając o ostatnich dniach życia Freddiego Mercury'ego w programie "Good Morning Britain", stwierdził, że choroba wokalisty "trochę połączyła ich, jako rodzinę".

"Zwarliśmy szeregi wokół Freddiego. Staraliśmy się uczynić jego życie tak łatwym, jak to tylko możliwe i staraliśmy się trzymać harpie z dala" - powiedział muzyk. I dodał, że mimo cierpienia, Freddie spędził wówczas "cudowny czas" z zespołem.

Wynikało to głównie z tego, że spędzali wtedy sporo czasu w studiu nagraniowym.

"Mogliśmy tworzyć muzykę, a tworzenie muzyki było całym życiem Freddiego. W tym środowisku mógł się zupełnie odizolować. Co dziwne, były to jedne z najbardziej radosnych chwil, jakie kiedykolwiek wspólnie przeżyliśmy. Zdawało się, że Freddie zostawił wszystkie problemy na zewnątrz i po prostu cieszył się tworzeniem swojej muzyki" - wspomniał May.

23 listopada 1991 r. Freddie złożył publiczne oświadczenie, w którym przyznał, że jest śmiertelnie chory.

"Chcę potwierdzić, że zostałem przetestowany na obecność wirusa HIV i mam AIDS. Uznałem za słuszne zachowanie tych informacji w tajemnicy, aby chronić prywatność osób wokół mnie. Jednak nadszedł czas, aby moi przyjaciele i fani na całym świecie poznali prawdę i mam nadzieję, że wszyscy dołączą do mnie, moi lekarze i wszyscy na całym świecie w walce z tą straszną chorobą" - powiedział wówczas. Dzień później już nie żył.

Sam o tym, że ma AIDS dowiedział się już w 1987 roku. Utrzymywał to jednak w tajemnicy, bo chorobę tę nazywano wówczas powszechnie "piętnem gejów". Prawdę znała tylko garstka najbliższych mu osób. Gdy zespół Queen ukończył swój album "Innuendo", wydany w 1991 roku, mocno podupadający na zdrowiu Mercury uparł się, że chce dalej tworzyć muzykę. Członkowie zespołu umówili się wówczas, że będą kłamać prasie na temat jego kondycji. W końcu Freddie odmówił dalszego leczenia i zamknął się w swoim domu w Kensington z bliską grupą przyjaciół, w tym ze swoim ówczesnym partnerem Jimem Huttonem i byłym Joe Fanellim). Przestał zażywać leki.

Dlaczego zrezygnował z terapii? Odpowiedź przynosi nowy film dokumentalny BBC "Freddie Mercury: The Final Act". Żona Briana May’a, Anita Dobson, wspomina w nim, słowa, które Mercury powiedział do niej przed śmiercią: "Kochanie, kiedy już nie będę mógł śpiewać, po prostu umrę, padnę trupem". Dobson jest przekonana, że wokalista nie widział sensu w dalszej walce z chorobą właśnie dlatego, że odebrała mu ona możliwość śpiewania.

"Gdy zaśpiewał wszystko, co mógł zaśpiewać, wycofał się i był gotowy na śmierć " - podsumowuje żona Briana Maya.

