Raper i producent Kolo prowadzi konto na TikToku, które obserwuje ponad 30 tys. użytkowników. Pochodzący z Atlanty twórca w mediach społecznościowych znalazł sobie interesującą niszę, aby łapać nowych użytkowników.

Raper sampluje piosenki z różnych krajów, aby zdobyć zainteresowanie danej narodowości w sieci. Do swoich piosenek zapętlał fragmenty przebojów z Gruzji, Grecji, Ukrainy, Turcji, Somalii, Kazachstanu i wielu innych krajów.



Na jego kanale nie brakuje też sampli z polskich przebojów. Kolo wykorzystywał fragmenty numerów Krzysztofa Komedy, Krzysztofa Krawczyka, Czesława Niemena, a także Krystyna Konarskiej.



Reklama

I to właśnie fragment piosenki Konarskiej - "W dziką jabłoń cię zaklęłam" - posłużył do nagrania największego do tej pory przeboju rapera. Utwór, do którego tekst stworzyła Agnieszka Osiecka, a muzykę Adam Słowiński, pochodzi z 1966 roku. Teraz, blisko 60 lat później, raper Kolo dał kompozycji nowe życie.



Rolka na TikToku, na której raper używa wspomnianej piosenki okazała się najpopularniejsza na jego kanale, zdobywając ponad 4 miliony wyświetleń (zasięgi rapera Kolo na TikToku to średnio kilkadziesiąt tysięcy).



TikTok

W filmie podpisanym "Uwielbiam samplować rzeczy z Polski" namawia innych producentów, aby wykorzystywali polskie utwory. "Jeśli chcesz stworzyć rapowy hit, sampluj polskie numery" - mówi na początku, a potem chwali się efektami swojej pracy.

Nagranie zdobyło ponad 600 tys. polubień, a pod filmem znalazło się ponad 6 tys. komentarzy. Sporo z nich pochodziło z Polski, a internauci chwalili rapera.

Utwór, który ostatecznie Kolo nazwał "They Know Us", szybko stał się jego najpopularniejszym numerem. Na Spotify odsłuchano go ponad 320 tys. razy. Piosenka trafiła też na album Kolo pt. "What It Means To See It All", na którym znaleźć można też sample z innych krajów, które wyjątkowo przypadły do gustu raperowi.

Spotify

Kim była Krystyna Konarska?

Krystyna Konarska urodziła się 8 marca 1941 roku w Berlinie, jednak późniejsze życie związała z Polską.

Śpiewaniem na poważnie zainteresowała się po zwycięstwie w lokalnym konkursie muzycznym zorganizowanym przez dom kultury. Następnie zachwyciła w kolejnym konkursie - tym razem zorganizowanym przez Radio Opole.

Następne lata dla Konarskiej to pasmo sukcesów na polskiej estradzie. Występowała w całym kraju obok największych gwiazd, koncertowała również w NRD, ZSRR i Jugosławii. Z sukcesami występowała na Festiwalu w Opolu (w 1964 roku wyróżniono ją za "Piosenkę z przedmieścia" i "Spaloną ziemię") oraz Festiwalu w Sopocie.

Występowała również z zespołem Tajfuny, znana była także z takich przebojów, jak: "A jednak do pary", "Boję się twojej miłości", "Czy ktoś ci powiedział", "Dlaczego ty mnie nie kochasz", "Doliny w kwiatach" czy "Jesienny pan".



Zdjęcie Krystyna Konarska / Jerzy Płoński/RSW / Agencja FORUM

Można było zobaczyć ją również w produkcjach filmowych, m.in. "Pingwin" (1964) oraz "Święta wojna" (1965). W 1967 roku wyjechała na stypendium do Paryża. Tam dostrzegł ją Eddie Barclay, który twierdził, że pomoże zrobić jej wielką karierę. To marzenie jednak się nie spełniło, gdyż wytwórnia producenta i przedsiębiorcy zbankrutowała.

W kolejnych latach Konarska tułała się po całym świecie, występując w klubach m.in. w: Grecji, Maroku, Japonii i Portugalii. W Paryżu, w którym mieszkała między koncertami, poznała polskiego górala, w którym się zakochała.

Piosenkarka zdecydowała się porzucić karierę, wyjść za nowego partnera i przeprowadzić się na Alaskę. Na "końcu świata" pomagała niepełnosprawnym dzieciom. Gdy jej małżeństwo się rozpadło, wróciła do Niemiec, gdzie mieszkała do śmierci.

Krystyna Konarska zmarła 16 marca 2021 roku. Informację o śmierci przekazała Ewa Szczepanik, która prowadziła oficjalny fan klub artystki i pozostawała w nią w stałym kontakcie.