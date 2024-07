Już w wieku 13 lat Jankowska trafiła na plan zdjęciowy do filmu "Jasne błękitne okna" znanego reżysera i aktora Bogusława Lindy. Po tym debiucie aktorskim miała okazję wystąpić jeszcze w kilku serialach, takich jak "Komisarz Alex" czy "Samo życie". Zaledwie chwilę później, bo w 2008 r., dołączyła do obsady uwielbianego przez telewidzów TVP serialu "Barwy Szczęścia". Przypadła jej rola Klary Pyrki, którą odgrywała przez blisko 16 lat. Format ten przyniósł jej wyjątkową popularność, lecz w dalszym ciągu nie była w stanie w pełni oddać się roli aktorki. Olgę ciągnęło bowiem do innej wielkiej pasji.