Pokazali niepublikowane zdjęcia Witolda Paszta. "Piękne wspomnienia"

Okazją do wspomnień był Dzień Dziadka - razem z wokalistą można zobaczyć jego wnuki. "Dziadziowicio" - taki hasztag pojawił się w opisie.



Witold Paszt i jego żona Marta (zmarła w 2018 r.) mieli dwie córki: Aleksandrę i Natalię, która pracowała z wokalistą jako menedżerka grupy VOX . Aleksandra ma syna Macieja, z kolei w 2020 r. Natalia urodziła córkę Nadię. To właśnie najbliżsi pomagali trenerowi "The Voice Senior" po śmierci ukochanej żony.

Reklama

"Czas poświęca się absolutnie tylko wnukom, zapomina się o całym świecie. Wszystkie swoje uczucia przelewa się na wnuki" - opowiadał Witold Paszt w "Dzień dobry TVN".

Instagram Post Rozwiń

"Pani Witku pozostawił pan piękne wspomnienia na tych zdjęciach", "Wielki żal", "Brakuje... The Voice już nie jest taki sam, ale w niebie był bardziej potrzebny", "Pan Witold to był wielki człowiek. Brakuje go", "Pamięć i żal" - czytamy w komentarzach na Instagramie.

Witold Paszt zmarł krótko po finale "The Voice Senior"

Witold Paszt urodził się w Zamościu, tam mieszkał, tam zmarł 18 lutego 2022 roku i tam został pochowany. W dniu jego pogrzebu, 18 marca 2022, w południe z ratuszowej wieży popłynęła piosenka "Szczęśliwej drogi już czas", a na znak żałoby flaga miasta została opuszczona do połowy masztu. Urna z prochami piosenkarza została przewieziona na cmentarz na jego ukochanym motocyklu, w kawalkadzie motocyklistów z zamojskich klubów.

Tydzień przed śmiercią wokalista musiał zrezygnować z udziału w finale trzeciej edycji "The Voice Senior". Przypomnijmy, że zwycięzcą został wówczas Krzysztof Prusik z jego drużyny.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Łzy Witolda Paszta w "The Voice Senior" TVP

Dorobek grupy Vox kontynuują koledzy Witolda Paszta z tej grupy - Mariusz Matera i Dariusz Tokarzewski oraz Jerzy Słota (prywatnie kuzyn Paszta) pod szyldem Nowy Vox.