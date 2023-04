Krzysztof Prusik w przeszłości występował jako artysta Operetki Narodowej w Warszawie. Śpiewał również m.in. w Dubaju, Japonii oraz w Chinach.

W młodości uczył się śpiewu w najlepszej szkole muzycznej w Polsce w klasie śpiewu solowego prof. Jerzego Karolusa będącego w przeszłości uczniem samej Ady Sari. Podjął współpracę z filharmonią i koncertował po całej Polsce wystawiając spektakle operowe, żeby w końcu, zasilić chór Teatru Wielkiego.

Od zawsze jednak marzył o estradzie i śpiewaniu muzyki rozrywkowej. W 1987 roku zaczął wyjeżdżać na zagraniczne kontrakty. W 2005 roku, po 18 latach wojaży, w końcu osiadł w Polsce, na warszawskim Bemowie, gdzie co niedzielę zabawia seniorów w lokalnym klubie Karuzela. Prowadzi również chór seniorów w Nowym Dworze Mazowieckim.

Szeroka publiczność poznała go w 2022 r., gdy pojawił się na Przesłuchaniach w ciemno do trzeciej edycji "The Voice Senior" .

W pierwszym odcinku programu uczestnik wykonał utwór Skaldów "Dopóki jesteś" i odwrócił wszystkie fotele trenerów. Od początku był typowany na jednego z faworytów.

"On śpiewa jak Skald" - mówił zaskoczony Witold Paszt, do którego drużyny ostatecznie dołączył. Piotr Cugowski był równie mocno zdumiony. "Głos masz absolutnie z niebios. To jest dar boży" - mówił o nim Cugowski.

Barwa głosu doprowadziła Prusika do wielkiego finału, w którym bezapelacyjnie pokonał pozostałych uczestników.

Przed startem czwartej edycji Krzysztofa Prusika w jego domu odwiedził Mateusz Szymkowiak z "Pytania na śniadanie".

"To była znakomita i wspaniała przygoda. Co stało się po 'The Voice Senior'? Stałem się dużo bardziej popularny medialnie, rozpoznawalny na ulicy i cała masa sympatycznych ludzi witała mnie na moich koncertach" - opowiadał wokalista.

Ponad rok po wygranej w show TVP wypuścił swój debiutancki singel "Prośba nadziei".

"To trochę przewrotny tytuł dla piosenki o nadziei, która jak wiadomo, umiera ostatnia. Autorem wymownej treści jest Krzysztof Cezary Buszman, a finezyjną muzykę stworzył Bruno Lohengren. Ja dołożyłem swą interpretację" - mówi o piosence Krzysztof Prusik.

Krzysztof Cezary Buszman to poeta, autor książek i tekstów piosenek. Jego teksty wykonywali m.in. Krzysztof Kolberger, Alicja Węgorzewska i Śląska Grupa Bluesowa.